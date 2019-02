Parco del Gargano, Costanzucci a Gatta: “Ridurre i confini? Perplesso sentirlo dire..”

Parco Nazionale del Gargano, è di nuovo questione di confini. All’indomani dei danni subiti da una impresa di pesca nella laguna di Varano a causa dei cormorani, danni stimati per ben 500 mila euro, il consigliere regionale ed ex presidente del Parco Nazionale del Gargano, Giandiego Gatta, aveva chiesto che se non dovessero arrivare i fondi per risarcire gli imprenditori, è meglio ridurre l’area protetta, magari rivedendo i confini. Immediatamente la risposta del vice presidente dell’Ente Parco, Claudio Costanzucci, anche sindaco di Cagnano. “Posso capire interventi che hanno finalità politica, ma sono perplesso che a dire queste cose sia un ex presidente di Parco. Forse Gatta non ricorda che per disegnare i confini del nostro Parco ci abbiamo impiegato diversi anni insieme a tutti i sindaci, alle associazioni di categoria e soprattutto alla popolazione garganica.

Non è ritagliando – afferma ai microfoni di Rete Gargano – qualche fetta di territorio che possa cambiare qualcosa. Anzi noi riteniamo che il Parco Nazionale del Gargano debba mantenere questa perimetrazione. Per favore non torniamo trenta anni indietro, guardiamo avanti”.

fonte http://www.retegargano.it/