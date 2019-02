Puglia, allerta gialla per neve e vento

Di:

(ANSA) – BARI, 22 FEB – Dalla mezzanotte di sabato e per le successive 24 ore in Puglia è prevista allerta gialla per rischio neve e vento. Lo comunica la Prefettura di Bari in un bollettino di allerta meteo.

“Confermata possibilità – è scritto nella nota – dalle ore 00:00 di domani, sabato 23 febbraio, e per le successive 24 ore di precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. Nevicate da sparse a diffuse, a quote superiori a 200-300 metri, localmente fino a quote di pianura, con apporti al suolo da deboli a moderati. Venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali, con rinforzi fino a burrasca forte specie sulle zone costiere e sui rilievi. Mareggiate lungo le coste esposte.

(ANSA).