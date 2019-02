Restituiscono clarinetto di valore a coetanea, premiati ragazzi foggiani

Di:

Foggia, 22 febbraio 2019. Questo pomeriggio, nell’aula consiliare di Palazzo di Città, il primo cittadino di Foggia, Franco Landella, alla presenza del sindaco junior, Mattia Fusillo, del Consiglio comunale dei ragazzi, e dell’assessore alla Pubblica Istruzione del Comune di Foggia, Claudia Lioia, ha premiato due ragazzi che hanno restituito uno strumento musicale ad una ragazza che lo

aveva smarrito.

I due ragazzi premiati sono Samuele Ciccarelli e Francesco Cecere, che hanno trovato, mentre giocavano nei pressi dello stadio ‘Pino Zaccheria’, uno zaino contenente un clarinetto, di notevole valore economico, lasciato lì distrattamente dalla giovane proprietaria. I ragazzi hanno portato ai genitori lo strumento e si sono impegnati per rintracciare la proprietaria restituendole il clarinetto. Quest’oggi, il primo cittadino Franco Landella, accompagnato dai componenti del Consiglio comunale dei ragazzi e del sindaco junior Mattia Fusillo, ha voluto consegnare loro due

targhe di elogio “perché -ha affermato- questi ragazzi sono esempi di comportamento da consegnare ai nostri giovani. Sono la prova che Foggia non è solo la città con presenze criminali che viene dipinta dalle cronache, perché la parte malata della comunità non deve macchiare l’immagine della città. Foggia, invece, è la città di Samuele e Francesco, ragazzi che hanno appreso i valori e ricevuto un’educazione grazie all’impegno delle famiglie che hanno saputo crescerli secondo i più sani principi.

Per questo abbiamo voluto premiarli oggi: perché possano ‘contagiare’ tanti loro coetanei per costruire insieme la Foggia migliore che tutti vogliamo”.