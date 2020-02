Foggia, 22 febbraio 2020. Sarà il sig. Dario Madonia della sezione A.I.A. di Palermo a dirigere l’incontro di calcio Casarano-Foggia, valido per la 25^ giornata del campionato di Serie D girone H, in programma domenica 23 febbraio (h 14:30) allo stadio “Giuseppe Capozza”. Il direttore di gara, che ha già arbitrato i satanelli in questa stagione (15/09/2019 Nocerina-Foggia 0-2), sarà coadiuvato dai sigg.ri Andrea Zezza di Ostia Lido e Francesco Arena di Roma 1.

