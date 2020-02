Coronavirus, Montanaro “In Puglia nessun allarme”. 50 contagi tra Lombardia e Veneto, 2 vittime

Emiliano “Indagini Riuniti? Prassi giudiziarie. Coronavirus? Non scambiamolo con la peste

, 22 febbraio 2020. “”. Lo dichiara il direttore del Dipartimento Politiche della Salute della Regione Puglia,. “Tutti i possibili casi sospetti, anche quelli che non avevano nessun criterio epidemiologico e che hanno destato interesse da parte della stampa locale nelle ultime ore, sono passati al vaglio puntuale dei Dipartimenti di Prevenzione e del centro di riferimento per la diagnosi del nuovo Coronavirus

Si ribadisce che nessun contagiato è stato finora identificato a seguito di specifici accertamenti. È indubbio che la segnalazione di casi confermati in Italia ha portato ad un innalzamento ulteriore del livello di sorveglianza e di attenzione da parte delle autorità sanitarie della regione. Ciò al fine di non sottovalutare alcun elemento di rischio. La Regione ha provveduto a rendere disponibili tutti i dispositivi di protezione individuale (DPI) per gli operatori sanitari di tutti i pronto soccorso e di tutte le strutture sanitarie. Inoltre, i DPI sono disponibili per tutti i Medici di medicina generale e Pediatri di libera scelta oltre che quelli degli Scap che dovessero essere chiamati a valutare eventuali pazienti sintomatici. Sono state, infine, intraprese tutte le azioni per il tempestivo allineamento a quanto previsto dall’ordinanza del Ministero della Salute che, come è noto, prevede misure di sorveglianza attiva e di profilassi basate sulla tempestiva segnalazione alle autorità sanitarie, ai Dipartimenti di prevenzione, ai medici di medicina generale ed ai pediatri di libera scelta di chi abbia fatto ingresso in Italia da meno di 14 giorni dal soggiorno in aree a rischio della Cina dove è in corso l’epidemia da nuovo coronavirus. Queste persone, per la salvaguardia della salute collettiva, sono invitate all’isolamento fiduciario a domicilio e a non violarlo concordando qualsiasi azione in accordo con i Dipartimenti di prevenzione territorialmente competenti, con i medici di medicina generale e con i pediatri di libera scelta. Non è altresì prevista l’esecuzione a tappeto di tamponi faringei per la verifica della presenza del nuovo coronavirus, come anche ribadito dal Ministero della salute, tranne in quei casi in cui le autorità sanitarie dovessero ravvisarne la necessità dopo attente e puntuali valutazioni”.

DECALOGO. INDICAZIONI. PRECAUZIONI

1. Lavati spesso le mani

2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

4. Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci

5. Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol

6. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

7. Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni

8. Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti persone malate

9. I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

10. Gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus

ANSA. “E’ salito a 39 il numero di contagiati da Coronavirus in Lombardia e 11 in Veneto: lo ha spiegato in conferenza stampa il presidente della Regione Attilio Fontana, sottolineando che si sono “tutti verificati” nella stessa area a sud di Lodi. Le vittime del coronavirus ad ora sono due“.

GAZZETTA.IT. “Anche lo sport si ferma. É la conseguenza inevitabile dell’emergenza Coronavirus dopo i primi casi di contagio in Italia. Il rinvio più rilevante è quello di Ascoli-Cremonese, 25° turno di Serie B, che era in programma alle 15 oggi pomeriggio al “Del Duca”: la partita è stata rinviata a data da destinarsi. Avevano già raggiunto Ascoli 78 tifosi della Cremonese, che sono risaliti sul pullman per tornare a casa“.

LOMBARDIA DILETTANTI. Sale a 88 il numero delle partite dei campionati dilettanti rinviate in Lombardia per l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Il comitato regionale della Lega Dilettanti della Lombardia ha infatti fornito un primo aggiornamento rispetto alle iniziali 42 gare di diversi campionati, dall’eccellenza alle juniores femminili fino alle giovanili, rinviate nella giornata di ieri, con il numero delle partite posticipate salito così a 88 sulle 502 in programma. Il comitato regionale nel tardo pomeriggio fornirà un ulteriore aggiornamento.