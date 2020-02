Emiliano a Foggia, ex autista soccorritore 118 “Come sempre, cercano voti”

, 22 febbraio 2020. “Oggi, come sempre in ogni campagna elettorale, si inventano l’internalizzazione: vogliono i voti. Ma non si sono mai preoccupati di quanta povera gente meritevole è rimasta fuori”. Protesta decisa, risentita e che chiede risposte quella che viene da, ex autista soccorritore del 118 rimasto fuori dal processo di internalizzazione di diversi lavoratori realizzato da Sanitaservice al fianco della ASL di Foggia.

L’azienda, infatti, celebra oggi il compimento della lunga fase di riorganizzazione del personale con l’intento di chiudere definitivamente, all’interno della stessa azienda, la questione del precariato. Presso l’auditorium della Camera di Commercio di Foggia, alla presenza dell’Amministratore Unico di Sanitaservice, della Direzione Strategica della ASL FG e del Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, proprio questa mattina si è ufficializzata l’assunzione di 101 dipendenti a tempo indeterminato, tutti vincitori di selezioni pubbliche, i quali da lunedì 24 febbraio andranno ad integrarsi con i 158 reclutati a luglio 2019 e ai 750 lavoratori storici. Eppure per Giovanni la questione del precariato non risulta affatto risolta né per lui e né per altri lavoratori che hanno prestato servizio presso Sanitaservice e per conto della ASL FG, e che però ad oggi sono fuori. Senza lavoro.

“Sono stato autista soccorritore 118 presso la postazione di Bovino per quasi 10 anni ed ho seguito una normale turnazione come se fossi un dipendente” racconta Ruggieri a Statoquotidiano. In cambio avrebbe avuto in quegli anni solo un “misero contributo” per spese carburante di 40 euro a turno di cui, in realtà, 15 euro da spendere effettivamente per il carburante necessario a coprire la distanza Foggia/Bovino pari a 40km, e solo 25 da portare a casa come paga per il turno di lavoro effettuato. E questo nella la speranza di essere internalizzati. Ma la speranza non è mai diventata realtà. “Solo chiacchiere sentite e risentite” per Giovanni Ruggieri. L’ex soccorritore racconta di essere stato convocato da Sanitaservice ancora nel 2018 tramite l’agenzia di lavoro interinale Gi Group per un’assunzione di un anno con mansione di soccorritore. Il contratto, però, non è stato rinnovato e oggi Giovanni si ritrova ad essere disoccupato a 51 anni con tre figli da mantenere. Nonostante abbia provato anche lui il concorso bandito da Sanitaservice: “non superato per pochi punti. E questo” commenta l’ex soccorritore “sarebbe il ben servito della ASL”. Giovanni chiede un nuovo spiraglio, nuove possibilità. Per quelli come lui che hanno maturato competenze presso Sanitaservice e la ASL, ma sono rimasti fuori dal sistema dei concorsi.

A cura di Daniela Iannuzzi, Foggia 22 febbraio 2020