Emiliano “Indagini gare Riuniti? Prassi giudiziarie. Coronavirus? Non scambiamolo con la peste”

, 22 febbraio 2020. “L’autorità giudiziaria sta svolgendo il proprio lavoro. Dovete immaginare che ogni volta che altri soggetti perdono una gara, quasi in automatico, presentano una denuncia. Pertanto, immagino che le indagini sulle gare nella sanità siano tantissime. Si sta facendo un lavoro importante qui a Foggia,. Se uno sbaglia paga, se non ha fatto niente, non c’è nulla di cui preoccuparsi”. Lo ha detto il presidente della Regione Puglia, oggi a Foggia per la “a tempo indeterminato, tutti vincitori di selezioni pubbliche, che da lunedì 24 febbraio andranno ad integrarsi con i 158 reclutati a luglio 2019 e ai 750 lavoratori storici”.

Sul coronavirus “Abbiamo una guardia altissima in Puglia (lunedì atteso un vertice regionale,ndr). Ma noto – dice Emiliano – che la gente comincia a pensare che questa sia la peste. Stiamo parlando di un’influenza, stiamo parlando di un virus nuovo per il quale non abbiamo capacità immediata di produrre vaccini. Questo ci rende più deboli, ma dobbiamo procedere. Certo, parliamo di un virus che rischia di contrapporsi a quello che ci aspettavamo: l’influenza attesa”.

Medici e personale sanitario”. “In poche ore si sta delineando una escalation da contatti positivi da Coronavirus sul territorio nazionale che ha già provocato purtroppo il decesso di due persone. Un Governo responsabile dovrebbe immediatamente prevedere le possibili complicanze legate alla diffusione virale e decretare d’urgenza assunzioni di nuovo personale sanitario– sollecitano dal Direttivo Nazionale ULS-Unione Lavoratori Sanità -. La Sanità italiana dopo anni di tagli di posti letto e personale– aggiunge il Sindacato – non è pronta a fronteggiare una possibile epidemia sul suolo nazionale con focolai su più fronti. Dai dati delle maggiori Federazioni professionali mancherebbero negli ospedali più di 60 mila Infermieri e circa 17 mila medici. I saldi negativi della carenza di personale già non permettono di garantire il diritto quotidiano alla salute dei cittadini, se a ciò si dovessero sommare le richieste di assistenza per ulteriori casi positivi da Coronavirus il sistema collasserebbe. Chiediamo al Governo di concerto con il Ministro della Salute Speranza di non perdere tempo prezioso e procedere a colmare immediatamente la carenza di personale sanitario, anche prevedendo lo sforamento del deficit a causa dell’emergenza. Le polemiche politiche su responsabilità pregresse e attuali non interessano ai cittadini e al personale sanitario – concludono dal Direttivo Nazionale ULS -, per questo riteniamo che sia prioritario in questo momento potenziare la Sanità del paese attingendo alle graduatorie aperte di concorsi, alle mobilità, alle stabilizzazioni e all’indizione di concorsi straordinari per riuscire a fronteggiare una possibile catastrofe sanitaria”.

Come annunciato, “Sanitaservice si appresta a chiudere la lunga fase di riorganizzazione del personale e ad archiviare definitivamente il precariato”. FOGGIA. PH ENZO MAIZZI, 22.02.2020

