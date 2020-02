Manfredonia, Carnevale: variazione percorso autobus

ì 25 febbraio dalle ore 16 alle ore 23.59;

sabato 29 febbraio dalle ore 16 alle ore 23.59;

il servizio di TPL Mattinata – Manfredonia – Foggia;

martedì 25 febbraio dalle ore 16 alle ore 23.59;

sabato 29 febbraio dalle ore 16 alle ore 23.59,

osserverà i seguenti itinerari alternativi e le fermate sotto riportate:

a) autobus provenienti da Monte Sant’Angelo – Mattinata – Vieste e diretti a Foggia:

Via Gargano (fermata nei pressi del Bar Pace) – Via dei Veneziani – Via Barletta – Piazzale Caduti sul Lavoro (lato destro tratto compreso tra l’edicola e la rotatoria (per fermata e capolinea) – Via Hermada – Via Santa Restituta – Via A. Cesarano – Via Gen. le D. Azzarone – Via Pino Rucher –V.le delle Margherite – Via dei Mandorli – Via delle More – V.le Michelangelo – Tratturo del Carmine – Via G. Di Vittorio.

b) autobus provenienti da Foggia e diretti a Monte Sant’Angelo – Mattinata – Vieste:

prolungamento Via G. Di Vittorio – SS. 89 (tratto dismesso dall’ANAS) – Tratturo del Carmine – Viale Michelangelo – Via delle More – Via dei Mandorli – Via delle Margherite – Via Pino Rucher – Via Gen. le D. Azzarone – Via Cesarano – Via Santa Restituta – Via Hermada – Piazzale Caduti sul Lavoro (fermata lato destro compreso tra la rotatoria e Via Barletta) – Via Barletta – Via dei Veneziani – Via Gargano (fermata nei pressi del Bar Pace) – SS 89.

Info 0882228960

Fonte Ferrovie del Gargano