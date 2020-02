Matera 2020,degrado e abbandono nei pressi di Piazzetta Pascoli

, 22 febbraio 2020. Possibile?E’lo spettacolo non proprio edificante che si vede, fine febbraio 2020, al di là del balcone che si trova in Piazzetta Pascoli : mucchio di tufi e zavorra e sterpaglia di varia natura,case senza porte né finestre,grotte preda facile dell’incuria,un vicolo sottostante cosparso di cemento in stato di abbandono.

Luogo da cui si possono ammirare alcuni degli scorci più suggestivi dei Rioni Sassi. Ubicato a sinistra del seicentesco Palazzo Lanfranchi,prende il nome dal poeta Giovanni Pascoli che a Matera,tra il 1882 e il 1884,iniziò la carriera di insegnante di latino e greco. Area dove ultimamente è stata realizzata,in legno e acciaio, la suite dell’Agente 007 dentro l’Hotel Balcony inerente il film della serie James Bond “No time to die”,la cui uscita nelle sale cinematografiche è prevista nel mezzo di aprile prossimo. Quadro urbano e paesaggistico facente parte dall’anno 1993 del patrimonio Unesco, e della città di Matera che per 365giorni,anno 2019, è stata denominata capitale europea della cultura.

Già,la cultura.

A cura di Nino Sangerardi, 22 febbraio 2020