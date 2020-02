Pantera di San Severo, arriva il tormentone di Mandi Mandi: “Mikela” (VIDEO)

, 22 febbraio 2020. L’Attore comicoin arte “Mandi Mandi” pubblica il suo nuovo disco tormentone dal titolo “”. Il brano, s’ispira totalmente alla(FG) che da più di tre settimane, vaga libera nelle campagne del Foggiano,dopo essere fuggita, si presume, da una abitazione privata.. Diverse le segnalazioni. Prodotto da Alejandro Garrido, quotato Dj dei più importanti club del nord-est italiano e Dj resident del Pineta Club di Formentera; il brano parla dell’amore sviscerato che l’ex proprietario nutre nei confronti della Pantera, e dell’esortazione nel farla tornare a casa. Con un pizzico d’ironia, Mandi Mandi fa il verso a tutti quelli che ogni giorno raccontano di aver avvistato il Felino, facendo poi trapelare una Fake News. Il brano è tridimensionale perché, oltre al video e all’audio, chiudendo gli occhi, si potrà sentire anche l’odore della Pantera.

MIKELA (La Pantera di San Severo) 00:02:40

Music and Lyrics MARCO MILANO

Arrangement, Recording, Mixing and Mastering: ALEJANDRO GARRIDO

MICHELA MIA

DIMME ADDO’ STAI?

PANTERA MIA

DIMME CHE FAI?

SI FUIUTA DA STA CASA

PRINCIPESSA CHIEN E ROSE

E MO’ N’COPP O GARGAN STAI GUDENN A LIBERTA’

MICHELA MIA

TORNA A PAPA’

PANTERA MIA

NUN TE FA N’CAPPA’

A SAN SEVERO I TORCINELLI

TI MAGNAVE COMME BABBA’

E MO CHI STA SUFFRENN

E’ SOLAMENTE IL TUO PAPA’

MIGLIO’ MIGLIO’ MIGLIO’

PREGAMM A S. ANTONIO ABBATE

MIKE’ MIKE’ MIKE’

TU ME FAI PERDERE E NUTTATE

MIGLIO’ MIGLIO’ MIGLIO’

PREGAMM A S. ANTONIO ABBATE

MIKE’ MIKE’ MIKE’

MO T’ HANNO VISTO O COFFEE SHOP

MICHELA MIA

DIMME ADDO STAI?

PANTERA MIA

DIMME CHE FAI?

STAI SPAVENTANN TUTT QUAND

A GENT STA CAGAT N’COLL

ALMENO SCRIVIMI UNA LETTERA

O PAGO IO U FRANCOBOLL

MICHELA MIA

TORNA A PAPA’

PANTERA MIA

NUN TE FA N’CAPPA’

QUANN STEVE INZIEME A ME

MAGNAVE OSTRICHE E CHAMPAGNE

E MO STARAI A DIGIUN

TU U CINGHIALE NUN TO MAGNE

MIGLIO’ MIGLIO’ MIGLIO’

PREGAMM A S. ANTONIO ABBATE

MIKE’ MIKE’ MIKE’

TU M’HAI LASSAT CORE INGRAT

MIGLIO’ MIGLIO’ MIGLIO’

PREGAMM A S. ANTONIO ABBATE

MIKE’ MIKE’ MIKE’

MO T’HANNO VISTO O SEXY SHOP

Marco Milano

MARCO MILANO. Nasce a Milano il 23/07/1961 da genitori Pugliesi: padre di Torremaggiore e Madre di Trani. Esordiente al Derby di Milano nel 1980, si forma come attore cabarettista e nel 1985 Claudio Cecchetto lo scrittura nel suo programma “Zodiaco” su Italia 1. Nel 1986 in tour con Diego Abatantuono “The Blues Brothers” ottenendo un grande favore di pubblico. Sempre nel 1986, Enzo Trapani lo sceglie tra i numerosissimi cabarettisti, accorsi ai provini e lo scrittura per la produzione RAI 1 “Proffimamente non stop”. Prima di approdare al successo, lavora in varie produzioni televisive RAI. “La fabbrica dei sogni” RAI 3 con Alessandro Benvenuti e le Gemelle Kessler e “Avanti senza spingere” RAI 2 In questi anni, nel cinema e nella televisione, scrive gag e battute per altri comici come Massimo Boldi, Sergio Vastano, Enzo Braschi. Marco Milano diventa popolare nel programma “Mai dire Gol”… con il personaggio di “Mandi Mandi”, originale giornalista friulano pioniere delle interviste d’assalto. Al Festivalbar 1995 scrive e canta la sigla finale: “Sei Bellissima e Simpaticissima”. Per due edizioni, nel programma “Re per una notte”con Gigi Sabani è il disturbatore dei cantanti 1996–1997. In più programmi fa coppia con Teo Teocoli – con il quale scrive gli sketch che insieme portano in scena: Mai dire Gol, Faccia tosta, Colpo di genio, Il Teo, Scherzi a parte, Sono tornato normale, Sei un mito . Dal 2004 al 2008 a “Colorado Cafe’ Dal 2001 al 2009, è l’inviato ufficiale dell’Udinese in tutti gli stadi d’Italia, sopratutto allo Stadio Friuli, per “Quelli che il Calcio” RAI 2 condotto da Simona Ventura.

Nel 2009 a “Mondo Gol”, in onda il lunedì su Sky, interpreta un moralizzatore del calcio “Giorgino”; inoltre è stato nel cast della Fiction RAI 1 “Che Dio ci aiuti”. Torna a “Colorado Cafe’” nell’edizione 2013, rientrando ufficialmente a far parte del cast, anche nel 2014, con il personaggio “Nicaul”, maestro di sci Pugliese (Peschici). Nel 2018 inviato per la serie B, nel programma “B come Sabato”, RAI 2. Da qualche anno è tornato alla sua vecchia passione: “La Musica“.