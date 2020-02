Pregiudicati colpiti da avviso orale: 4 a Foggia

, 22 febbraio 2020. Sono quattordici le persone a cui la Questura di Foggia ha irrogato, in questi ultimi giorni, la misura di prevenzione personale dell’avviso orale. Per alcune di esse, sono state previste delle prescrizioni più gravi. Si tratta di personaggi conosciuti nell’ambiente malavitoso che sono assurti anche agli onori delle cronache giudiziarie per essere stati recentemente arrestati in quanto coinvolti nella commissione di vari reati.

I dati raccolti a loro carico da parte della Divisione Anticrimine della Questura hanno messo in luce che i soggetti colpiti dal provvedimento presentano una pericolosità sociale attuale e concreta, accertata attraverso l’esame complessivo delle condotte antigiuridiche poste in essere nel tempo. Si tratta di individui che, spesso, manifestano una personalità incline a comportamenti antisociali tali da rendere necessaria una particolare vigilanza da parte dell’Autorità di Pubblica Sicurezza.

Tra le persone colpite dall’avviso orale, ve ne sono quattro che sono di Foggia: un trentenne, residente nel Rione Candelaro, con precedenti per porto illegale di armi e per spendita di monete false; un trentottenne, abitante in via Cavallotti, ritenuto responsabile di truffa e associazione per delinquere; un trentaduenne, dimorante in Piazza Nuova, arrestato per rapina ed indagato per ricettazione; infine, un quarantacinquenne, residente in via Scillitani, con precedenti per furto e lesioni personali. Per i primi tre l’avviso orale è stato irrogato, in forma aggravata, e a costoro è stato imposto il divieto di possedere o utilizzare armi, incluse quelle giocattolo, giubbotti antiproiettile, spray urticanti, prodotti pirotecnici, sostanze infiammabili nonché apparati radiotrasmittenti e programmi informatici di captazione di conversazioni e messaggi.