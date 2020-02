San Severo, ecco i bandi per assunzione a tempo indeterminato 6 unità

, 22 febbraio 2020. Sull’albo pretorio online del Comune di San Severo ( www.comune.san-severo.fg.it ) sono stati pubblicati due bandi di concorso le cui domande potranno essere inoltrate dal 25 febbraio 2020, giorno di pubblicazione dei suddetti bandi sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

I bandi di concorso presso il Comune di San Severo sono i seguenti:

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 4 (QUATTRO) ISTRUTTORI AMMINISTRATIVI – CATEGORIA “C” – PROFILO ECONOMICO “C1” – CCNL FUNZIONI LOCALI

APPROVAZIONE BANDO PER SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI, PER

L’ASSUNZIONE DI N. 2 (DUE) UNITA’ A TEMPO INDETERMINATO E PIENO – CATEGORIA B3 – PROFILO PROFESSIONALE OPERATORE CED.

La domanda per i concorsi sono reperibili sul sito del Comune di San Severo.

La domanda di ammissione ai concorsi pubblici, sottoscritta dal concorrente, pena l’esclusione, dovrà essere indirizzata al Comune di San Severo, Servizio del Personale, – CAP San Severo e inviata entro le ore 12 del 25 marzo 2020 secondo una delle seguenti modalità: spedita a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento, tramite servizio postale all’Ufficio Protocollo del Comune di San Severo, Piazza Municipio n. 1, 71016 (FG) inoltrata da una casella di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di San Severo, di seguito indicato: protocollo@pec.comune.sansevero.fg.it; – recapitata, in busta chiusa, a mani all’Ufficio Protocollo del Comune, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì e dalle 16,30 alle 18,30 il lunedì ed il mercoledì. In tutti i casi dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo (30) giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale – Concorsi ed Esami.