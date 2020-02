Spaccio stupefacenti davanti alle scuole: pusher incastrato dal cane Quentin

Di seguito il bilancio di uno dei numerosi servizi programmati dal Comando Provinciale Carabinieri di Foggia nell’ambito delle attività con l’ausilio dei Reparti Speciali, nello specifico delle Unità Cinofile. Non è stato un risveglio felice per un, i Carabinieri si sono fatti trovare pronti davanti alla sua abitazione poiché sapevano che il suo “impiego” principale era quello di spacciare droga davanti alle scuole della città. I suoi clienti più gettonati? Giovani studenti in cerca di sballo.

I militari hanno messo fine al mercatino dello stupefacente posto in essere da un giovane del luogo, infatti il controllo dell’abitazione, effettuato con l’ausilio delle Unità Cinofile, ha permesso di recuperare circa 28 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, tutto il materiale necessario al confezionamento, una pistola e alcune munizioni calibro 7.65 e 6.35; l’arma da fuoco, che in un primo momento sembrava vera, dai successivi accertamenti è risultata essere giocattolo.