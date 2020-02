Stornarella, cataste rifiuti su aree non autorizzate: intervento CC

, 22 febbraio 2020. I carabinieri diieri mattina sono intervenuti in località “Rio” e località “Ferrante” dove era stato segnalato alla Polizia Locale lo smaltimento illecito di cataste di rifiuti su due aree differenti, non autorizzate, di circa 100 mq l’una. Si tratta di rifiuti misti, del peso stimato in circa 50 quintali, prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti derivanti da attività industriali e artigianali.. Si indaga a carico di ignoti per “smaltimento illecito di rifiuti”.