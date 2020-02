Stornarella, gravi casi di abbandono illecito di rifiuti

“Non ho parole…Venerdì mattina, alcuni cittadini, ci hanno segnalato due gravi casi di abbandono illecito di rifiuti nelle campagne di Stornarella. Uno in località Ferrante e l’altro in località Rio Morto. Ci siamo subito attivati, con la Polizia Locale e le Forze dell’Ordine, per porre in essere tutti gli adempimenti previsti per legge, in questi casi”.

Lo scrive sui social il sindaco di Stornarella Massimo Colia che aggiunge: “È già qualche anno che il comune dispone di una fototrappola acquistata a spese del sottoscritto. Ma la fototrappola è uno strumento che è utilizzabile e può dare risultati solo in determinate condizioni. I luoghi dove sono avvenuti gli sversamenti sono praticamente in campo aperto e dove sinceramente non sarebbe stato neppure immaginabile che venisse fatto uno scempio del genere. È semplicissimo dire che si vuole una decisa soluzione del problema. Chi non la vorrebbe È già intervenuto sul posto chi di questi problemi li tratta quotidianamente come professione, eppure dice che non è semplice. Lasciamoli lavorare e noi tutti teniamo la guardia alta”.