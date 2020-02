Torna Intercity diretto tra Bari e Napoli ma salterà Foggia

Dopo la soppressione dei treni diretti tra Bari e Napoli a fine anni ’90, e l’indiscrezione di un probabile ripristino con l’orario invernale di dicembre 2019,i due capoluoghi torneranno ad essere collegati direttamente in 3 ore e mezza grazie a. L’azienda del Gruppo FS ha infatti definito gli orari del servizio, a cadenza giornaliera, che a breve saranno inseriti nei sistemi di vendita per permettere l’acquisto dei titoli di viaggio.

Queste corse salteranno la stazione di Foggia e il relativo cambio banco, utilizzando la bretella di bypass realizzata nell’ambito dell’AV/AC Napoli – Bari (il cosiddetto “baffo”), e da Caserta proseguiranno verso Napoli eliminando finalmente l’annosa questione del cambio di treno per i viaggiatori, che attualmente può portare la durata del viaggio fino a ben 7 ore. Discorso analogo per l’itinerario di ritorno verso Bari.

La prima coppia, IC 640/641, partirà da Bari alle 6:50 con arrivo a Napoli alle 10:20, e da qui ripartirà alle 19:05 con ritorno a Bari alle 22:40.

La seconda coppia, IC 647/642, prevede invece la partenza da Napoli alle 7:06 con arrivo a Bari alle 10:41, e da qui la ripartenza alle 18:30 con ritorno a Napoli alle 22:05.

Secondo fonti FS, questi nuovi IC non rientreranno nel Contratto di Servizio Universale, ma saranno treni a mercato, cioè sostenuti dagli introiti dei biglietti e non da sussidi statali.

Il ripristino dei collegamenti diretti è stato fortemente voluto in primis dal Sindaco di Bari, Antonio Decaro, che l’anno scorso ne ha fatto insistentemente richiesta alla Ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, la quale ha dunque annunciato l’attivazione del servizio per fine marzo.

Nel frattempo, per migliorare l’attuale e anacronistico collegamento tra il capoluogo pugliese e il capoluogo campano dal punto di vista infrastrutturale, sono in corso i lavori sui lotti Napoli – Cancello e Cancello – Frasso Telesino della futura linea AV/AC Napoli – Bari, mentre prosegue l’iter per avviare i cantieri anche sugli altri lotti ancora da realizzare. Il completamento dell’intero progetto è previsto da RFI per il 2026, ma probabilmente sarà soggetto a slittamenti per la grande complessità costruttiva della galleria appenninica in Irpinia.

Fonte Ferrovie.it