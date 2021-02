Covid, morto sacerdote foggiano: era seguito da oltre 10mila fedeli su WhatsApp

Castelluccio dei Sauri (Foggia), 22/02/2021 – (avvenire) Dal dicembre 2019, nominato parroco della comunità “Santa Famiglia” nel quartiere Pianura in Napoli (adiacente alla casa fondata da don Giustino Russolillo, il vocazionista recentemente canonizzato), padre Lorenzo Montecalvo diceva: «Sono arrivato qui a 12 anni, ci ritorno a 75: forse don Giustino mi ha voluto far capire che il mio cammino terreno deve finire qua». E così è stato per padre Lorenzo, ricoverato dal 9 febbraio scorso all’ospedale Cotugno di Napoli per Covid. Oggi pomeriggio, lunedì 22 febbraio, i funerali a Castelluccio dei Sauri, in provincia di Foggia, la città dove padre Lorenzo nasce il 25 aprile 1945, ma da cui parte a 12 anni per arrivare nel “vocazionario” di Pianura per concludere gli studi. E, nel 1976, diviene parroco di S. Maria Assunta di Costantinopoli a Bellavista (Posillipo). Era il sacerdote che ogni mattina “compariva” sui gruppi WhatsApp di oltre diecimila fedeli con il suo commento al Vangelo, tradotto in dieci lingue e diffuso in altrettanti Paesi.(avvenire)