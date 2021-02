Covid Puglia: calano contagi nonostante variante inglese, incognita vaccini

Bari, 22/02/2021 – (ansa) Oggi è cominciata ufficialmente la ‘fase 2’ della campagna vaccinale anti Covid in Puglia, con la somministrazione delle prime dosi agli over 80. Ma resta l’incognita del numero di sieri a disposizione: servirebbero 320mila dosi solamente per immunizzare tutti gli anziani che si sono prenotati, poco più di 160mila. In Puglia sono 70.654 le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale (I e II dose somministrata), mentre complessivamente le dosi inoculate sono 177.747. Il siero di Moderna è stato somministrato a 6.022 persone, il Pfizer invece a 171.725. AstraZeneca è impiegato in queste ore per vaccinare gli operatori scolastici sino a 55 anni.

Nonostante il propagarsi della variante inglese, la settimana scorsa si è registrato un ulteriore calo della curva dei contagi: in media ce ne sono stati circa 758 al giorno, circa il 12,5% in meno rispetto alla settimana precedente quando la media era stata di 867 casi. Numeri che non si registravano dall’inizio di novembre scorso, quando la seconda ondata iniziava a mettere in crisi gli ospedali pugliesi. Diminuiscono anche le vittime, 166 in una settimana contro le 200 della scorsa; in calo anche gli attualmente positivi, che registrano -8.500 casi. Cala, infine, il rapporto tra tamponi positivi e totale dei test effettuati, 8,9% contro 10,03%.(ansa)