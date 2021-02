San Giovanni Rotondo, 22 febbraio 2021. È iniziata questa mattina alle 8.00 e procede a ritmo serrato la vaccinazione per gli anziani over 80 di San Giovanni Rotondo al “Centro Diurno per anziani” in zona Contrada Cavallo Stallone, struttura messa a disposizione dal comune come punto vaccinale della città. 1500 le prenotazioni registrate fino ad oggi, 190 le dosi giornaliere di vaccino che saranno inoculate dal personale del centro. La struttura è organizzata con una stanza per la registrazione degli utenti, una per la preparazione delle dosi, una sala di attesa e una di pronto soccorso, due postazioni per le somministrazioni e diversi percorsi per l’ingresso e l’uscita dei pazienti.

Soddisfatta e molto ottimista la Dott.ssa Angela Antonacci, dirigente medico della Asl di San Giovanni Rotondo, che fino a ieri ha lavorato senza sosta con il personale della struttura perché oggi si potesse partire senza intoppi di alcun genere: «Procede tutto secondo il nostro calendario giornaliero, la macchina organizzativa sta funzionando molto bene e non ci sono stati problemi. Gli anziani stanno reagendo bene a questa prima inoculazione, ma monitoriamo ogni singola situazione in un’apposita postazione organizzata in struttura e siamo pronti ad intervenire». E sui ritmi della vaccinazione ha aggiunto: «Con questo passo entro una quindicina di giorni tutti gli anziani della nostra città avranno ricevuto la prima dose di vaccino. Bisogna essere celeri e vaccinare presto anche i giovani. Lavoreremo instancabilmente perché questo accada».

Il sindaco Michele Crisetti, stamattina nuovamente in struttura dopo il sopralluogo nella giornata di ieri, ha commentato: «ll centro è stato pensato e potenziato con due postazioni che garantiranno una somministrazione non per una, ma per due persone contemporaneamente: si tratta di un dettaglio non da poco e certamente importantissimo per i tempi di vaccinazione nella nostra città che saranno così dimezzati”.

“Non dobbiamo abbassare la guardia ma possiamo e dobbiamo guardare al futuro prossimo con vero ottimismo: il vaccino sta dando i primi frutti e si sta compiendo un passo in più verso l’amata normalità».

Gli ultimi dati dei contagi nella città di San Pio forniti dalla Prefettura di Foggia registrano un leggero calo rispetto ai numeri molto alti dei mesi passati: al 17/02/2021 sono 87 le persone in quarantena domiciliare, di cui 86 positive. 5292 invece le dosi di vaccino già somministrate ai residenti dalla fine dello scorso anno: 3003 hanno ricevuto la prima dose e 2289 la seconda. Sul sito istituzionale del comune di San Giovanni Rotondo, www.comune.sangiovannirotondo.fg.it, nella sezione “Emergenza Covid – info e news”, oltre ad un quadro completo delle informazioni circa tamponi, quarantena e numeri utili, è possibile seguire in tempo reale gli aggiornamenti forniti alla cittadinanza sul numero dei contagi e delle vaccinazioni. Attivo per le news anche il gruppo Telegram del Comune al link https://t.me/comunedisangiovannirotondo e la pagina Facebook dell’Ente cliccando su sangiovannirotondo.