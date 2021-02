“E’ Michele Borrelli, 83 anni, il primo vaccinato nel Comune di Foggia”

(STATOQUOTIDIANO.IT, ore 15). Foggia, 22 febbraio 2021. Seconda fase vaccinazioni anti COVID in Provincia di Foggia, a cura dell’ASL territoriale: “il primo vaccinato nel comune di Foggia presso il San Francesco Hospital è Michele Borrelli, 83 anni”. Lo rende noto l’ASL Foggia.

Come rende noto l’azienda sanitaria locale di Foggia: “Ad oggi le adesioni dalle scuole sono circa 12.000. Le scuole in provincia di Foggia sono: 161 paritarie, 121 statali. Molti sono istituti comprensivi con più livelli di scolarità e, spesso, con plessi in comuni differenti”.