Funerali per Michele Mastromatteo, ottenuto il nullaosta per la salma

Peschici, 22 febbraio 2021. Si terranno a Peschici nel fine settimana, presso la Chiesa di Sant’Antonio Da Padova, i funerali di Michele Mastromatteo, il 46 enne ritrovato senza vita lo scorso 25 settembre nelle campagne di San Nicandro Garganico.

La notizia arriva dopo che la Procura di Foggia ha firmato il nulla osta per la sepoltura della salma, a seguito dell’ultimo sollecito trasmesso questa mattina da parte dei legali della famiglia di Mastromatteo, Avv. Giuseppe Falcone e Avv. Fiorella Trocano. L’intoppo burocratico per l’ottenimento del nulla osta aveva ritardato l’esequie per oltre quattro mesi.