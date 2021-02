Gatta: “Per Manfredonia sogno nuove opportunità per i giovani che hanno abbandonato la città”

Manfredonia, 22 gennaio 2021. “(Per Manfredonia,ndr) sogno nuove opportunità per i giovani che finora hanno tristemente abbandonato la città in cui desideravano rimanere a vivere per andare a cercare lavoro altrove, maggiore attenzione per le fasce disagiate della popolazione, un risveglio culturale che porti ciascun cittadino a considerarsi parte integrante dell’arredo della propria città ponendo in essere comportamenti responsabili e propositivi per esaltarne peculiarità ed eccellenze“. E’ un passaggio di alcune dichiarazioni rilasciate al CorrierePl (articolo a firma di Romina Vidii), dall’avvocato Giandiego Gatta, “rieletto per la terza volta in Consiglio Regionale nelle fila di Forza Italia con 10.017 voti, ‘mister preferenze’ del centrodestra di Capitanata, membro dell’ufficio di presidenza del Consiglio Regionale della Puglia”.

Relativamente alle prossime amministrative a Manfredonia: “Il centrodestra, le cui componenti “tradizionali” si sono già riunite, ha deciso di scendere in campo determinato a vincere, unito, coeso, ma soprattutto animato da spirito inclusivo. Si è unanimemente deciso di aprire la nostra coalizione anche ad altre forze moderate e riformatrici, purché ispirate da un comune denominatore, quello di voler ricostruire il tessuto sociale ed economico della città, provata da un malgoverno durato troppi anni. Presenteremo le nostre liste con molti volti nuovi, giovani e meno giovani, di donne e uomini rappresentanti dei vari spaccati economici, sociali e culturali della città, con l’intento di rappresentare la Manfredonia che vuole riscattare se stessa esprimendo il meglio dei suoi figli.”

“Occorre una grande operazione di valorizzazione e di marketing per Manfredonia, che per clima, ubicazione geografica (porta del Gargano), tradizioni, storia, vivacità, può diventare una delle mete maggiormente apprezzate della nostra fantastica regione. Occorre tanto lavoro, non sarà uno scherzo, ma credo che come sempre, l’amore e la passione -in questo caso per la Città- potranno essere le migliori armi all’altezza delle sfide che incomberanno“, ha detto tra l’altro l’avvocato Giandiego Gatta nell’intervista rilasciata al CorrierePl.