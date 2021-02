L’Ataf vuole liberare il parco giurassico di 36 autobus in attesa dei nuovi arrivi

Foggia, 22 febbraio 2021. Due aste pubbliche andate deserte per alienare 36 veicoli dell’Ataf. Intanto è arrivata in via Motta della Regina la prima parte dei 29 nuovi autobus dal Trentino. Sono10 per ora, nelle prossime settimane arriverà il resto. E’ sorto un problema di spazio nel deposito in cui giacciono scuolabus e autobus che due aste non sono riuscite ad assegnare per la rottamazione.

Deserta la prima, che partiva da 15mila euro, deserta la seconda, scesa a 5mila. “Non so come fare, sinceramente, nel caso vada deserta anche questa trattativa privata al miglior offerente”, spiega il presidente Ataf Giandonato La Salandra.

Anche sul sito del comune di Foggia è comparsa la delibera dell’azienda dopo una certa diffusione della trattativa per i mezzi presso i parcheggi Ginnetto e Zuretti. Insomma, l’Ataf non riesce a sbarazzarsi di questi ferri vecchi: “Magari lo fossero, nel senso che- prosegue il presidente- la quantità di plastica supera quella del ferro, se non si fa un piano dei rifiuti serio è normale che non si sappia come risolvere la questione, né mi risulta che in provincia di Foggia ci sia qualche azienda che trasformi la plastica con i suoi costi”. Il lotto unico, che riguarda autobus e scuolabus, un corposo elenco con la carta d’identità dei veicoli sarà aggiudicato al miglior offerente.

“Possono partecipare alla trattativa privata tutti gli operatori economici e persone fisiche iscritte ne1 Registro Provinciale per l’esercizio dell’attività di messa in riserva finalizzata al recupero dei rifiuti”. II giorno fissato per l’apertura delle offerte è l’1 marzo 2021 ore 09:30, previa verifica delle domande. Ultima chiamata per liberare il parco giurassico dei vecchi bus per cui, finora, nessuno ha mostrato interesse.