Manfredonia al top delle tendenze Twitter grazie a #mariasepolta

Manfredonia, 22/02/2021 – “Io sono di Manfredonia, Maria Siponta è un nome tipico di qui! Ma si fanno chiamare tutte Sipontina. La nostra madonna si chiama Madonna di Siponto perché Siponto è una zona di Manfredonia”, scrive Serafina. “Non riuscivo neanche a farmi la doccia perché stavo male” Teso, prendi lezione dal marito di Sipontina. Lui un fuoriclasse” posta Anatoli.

Sono solo alcuni dei tantissimi esempi dei commenti che si sono scatenati in seguito alla vicenda di Manfredonia nel corso dell’ultima puntata di C’è Posta per Te andata in onda sabato su Canale 5. Strano a dirsi ma accanto a hastag come #cepostaperte e #sipontina si è diffuso anche #mariasepolta. Molti infatti hanno confuso (volutamente e no) il nome di una delle protagoniste dellla vicenda. Il nome Siponta è noto e diffuso infatti solo tra i sipontini. Fabiola Lasociale: “Peggio di chi nasce a Manfredonia, c’è chi nasce a Cerignola e viene chiamata Ripalta/Ripaltina per la Madonna di Ripalta”.

Non è mancato chi ha chiesto anche un sequel, con tanto di catfight, nelle trasmissioni di Barbara d’Urso. “Voglio il seguito di Sipontina vs Antonella a #LiveNoneLadUrso #cepostaper”