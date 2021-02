Scuola Puglia, da oggi tutti a casa ma deroghe per bisogni speciali

Bari, 22 /02/2021 – (repubblica) Gli istituti scolastici pugliesi si attrezzano per rispettare la nona ordinanza del governatore Michele Emiliano, che impone la didattica digitale integrata per tutti al 100 per cento (esclusi i nidi) fino al 5 marzo 2021, salvo alcune deroghe per studenti con bisogni educativi speciali e laboratori. Non solo. Le scuole devono predisporre i collegamenti a distanza per tutti. “Se le famiglie fanno richiesta per problemi specifici o le scuole hanno necessità di includere socialmente gli studenti, possono accogliere in classe massimo il 50 per cento degli alunni”, specifica l’assessore regionale all’Istruzione, Sebastiano Leo. Quali siano i criteri per stabilire come valutare le esigenze delle famiglie, lo stanno decidendo i singoli istituti in autonomia (e non più le famiglie): non a caso molte scuole hanno già convocato il collegio docenti per inizio settimana. I moduli sono pubblicati sui siti delle scuole e circolano nelle chat dei genitori. Qualche ora di tempo per raccogliere le esigenze delle famiglie e stabilire coi collegi docenti i criteri della frequenza, per capire chi sarà in classe e chi a casa nelle prossime due settimane. (repubblica)