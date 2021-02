Tre metafore per leggere la pandemia

Circa un anno fa cominciava questa tragica pandemia. Durante questi lunghi mesi tutto è stato messo alla prova perché tutto è stato messo alla porta. Questo periodo da molti è stato definito tempo sospeso.

Ora che stiamo cercando di uscirne, viene da chiedersi qual è il verbo che dobbiamo usare di fronte a quanto ci è accaduto e che ancora ci attanaglia? Di certo non il verbo dimenticare, ma forse quello di imparare e cambiare. Infatti, se non ci cambia il dolore che cosa potrà mai cambiarci?

E allora, non si tratta di resettare, ma di fare discernimento. Leggere, capire e imparare per cambiare. Non c’è cambiamento senza comprensione di quanto accaduto. Non c’è cambiamento senza impegno. Se non comprendiamo i cambiamenti, ci troveremo cambiati, ma senza aver deciso di farlo. Ci troveremo cambiati senza aver vissuto il cambiamento stesso.

Questa pandemia esige un cambiamento interiore, che tocchi sia la ragione che il cuore. Per un nuovo paradigma e un cambio di prospettiva. Perciò, dimenticare è un rischio e non un’opportunità. Perché, come dice il titolo di un bel libro scritto da Mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, questa pandemia ‘Non è una parentesi’ (2020, Effatà Editrice).

Tre cose ci è capitato di sperimentare. Siamo stati spogliati di tutto ciò che non merita fiducia, siamo stati ricondotti alla consapevolezza che siamo estremamente fragili, ma allo stesso tempo siamo stati sorpresi di quello che siamo capaci di essere. Perché «quest’essere mortale — a cui er male ha messo un freno — po’ far cose straordinarie — se capisce che è terreno» (Lettera al Padreterno recitata da Paola Cortellesi e scritta dalla sua amica S.).

Sempre in questo volume, il catecheta Enzo Biemmi afferma che per poter capire quello che ci sta accadendo forse più che tante spiegazioni, ci possono aiutare tre metafore, le quali a volte “sono più potenti dei pensieri, li nutrono, li mantengono aperti, li risuscitano quando questi si addormentano”.

Prima metafora: la piazza vuota di San Pietro.

L’abbiamo vista tutti, con un uomo solo, papa Francesco, là in mezzo a pregare per il mondo intero, davanti a quel crocifisso ligneo bagnato di pioggia. Il vuoto di quella piazza ha rappresentato quello delle strade dei nostri quartieri, dei luoghi di lavoro, delle scuole, delle chiese, degli ambienti parrocchiali, delle attività catechistiche e pastorali, delle relazioni che avevano riempito fino a quel momento la nostra vita.

“Siamo passati – scrive Biemmi – dall’ansia di un’agenda troppo piena all’angoscia di un’agenda improvvisamente vuota”. Abbiamo avuto paura di perdere, e per questo “Siamo caduti nella tentazione di riempire gli spazi vuoti con dei pieni virtuali e abbiamo resistito a stare davanti a noi stessi, misurandoci con il vuoto che ci invitava a fare verità su chi siamo”.

Ora abbiamo davanti a noi due possibilità di scelta: o voltarci indietro per guardare quello che abbiamo perso, oppure avere il coraggio di guardare avanti. Se assumiamo la prima prospettiva, allora saremo protesi a “ripristinare, a tappare i buchi e a far ritornare tutto come prima”. Se così fosse, faremmo la fine della moglie di Lot (Genesi 19, 17; 24-26), “anche noi ripiegati a guardare la città che brucia, con il rischio di essere trasformati in sale”. Se invece assumiamo la prospettiva di guardare avanti, cominceremmo a “servire un futuro non programmabile, aperto alla sorpresa, e quindi più pacata, più meditativa, meno ansiosa”.

Una prima grande lezione, allora, è cominciare a “imparare a custodire i vuoti e ad abitarli…Perché proprio questi vuoti hanno permesso a tanto bene di riemergere, di prendere forma, di fiorire: generosità impensate da parte di persone inaspettate, solidarietà silenziose non targate da appartenenze religiose…tempi gratuiti per parlarsi, per ascoltarsi, per condividere sentimenti, paure, speranze, racconti”.

Seconda metafora: la bassa marea.

La pandemia – come ha proposto la teologa Stella Morra – può essere vista una bassa marea, “che ha lasciato emergere cosa c’è nei fondali”, facendoci intravvedere sia le bellezze nascoste che le sporcizie, i vetri rotti e le bottiglie di plastica. In questo senso, perché non sia una parentesi occorre che ci mettiamo bene in testa quello che ci è finalmente apparso come futile, che sembrava riempire la nostra vita ma che di fatto confondeva il desiderio con il soddisfacimento dei bisogni, anche quelli religiosi. Più siamo stati vicini alla malattia, al dolore nostro o dei nostri fratelli e sorelle, alla stessa morte, e più abbiamo identificato e smascherato quello che non merita affidamento, che non dà felicità, che stordisce e illude.

Ecco allora il secondo appello: fare pulizia. Una sorta di catarsi esistenziale, usando la ragione, come voleva il grande filosofo, razionalista e ateo del Seicento, B. Spinoza. Papa Francesco ci ha detto che questo è «un tempo di scelta» per capire cosa conta e cosa passa, per separare ciò che è necessario da ciò che non lo è. L’appello è alleggerire, così da promuovere una vita semplice ma non semplicistica; quotidiana senza essere noiosa e abitudinaria; sostenibile senza eccessi; leggera ma profonda e non per nulla superficiale.

Terza metafora: la bara del rabbino

La terza immagine che ci dovrà rimanere impressa è quella della bara. Come dimenticare l’angosciante fila di camion piene di bare? Ebbene, Paolo De Benedetti, teologo e biblista italiano di origini ebraiche, in un suo libro del 1992 (quindi ventotto anni fa) racconta la storia di una bara che uscì da Gerusalemme. Nella bara c’era Jochanan ben Zakkaj, il rabbì che nel 68 d.C., consapevole dell’ineludibile destino che segnava la città e il tempio, incendiati e distrutti due anni dopo, si finse morto e così riuscì a uscire da Gerusalemme portando con sé soltanto la torah, il rotolo della parola di Dio. Lui salvò l’essenziale.

Ecco allora un terzo appello: riuscire a capire quello che si può conservare e quello che invece si deve abbandonare per conservare il tutto. E sarebbe bello se questa forma di alleggerimento potesse essere unito a forme di condivisione e di distribuzione equa e solidale. Alleggerirsi del superfluo per dare a molti quel necessario di cui invece sono privi. O megliom di cui sono stati privati. E se lo dovessimo fare lo dovremmo esigere da noi più per giustizia che per carità, perché una carità senza giustizia è solo pura ipocrisia.

Sorgono, allora, a riguardo tre domande.

La prima ci chiede di fare i conti con i vuoti e con l’esperienza della perdita. Qual è la nostra esperienza con i vuoti? Con la perdita? I vuoti sono da riempire o da custodire? O peggio, da subire, specie se ci sentiamo come dei “vuoti a perdere”?

La seconda ci chiede di fare i conti con il sommerso che questa pandemia ha fatto invece venire alla luce. Si tratta di capire quali fondali, quali bellezze nascoste e quali sporcizie questo tragico anno ha fatto emergere. Chiedersi se ci ha provocati a una maggiore sobrietà e a una maggiore responsabilità, oppure ha ampliato le secche dell’indifferenza, tragica soglia del cinismo.

E, da ultimo, la terza domanda: che cosa c’è da mettere nella nostra bara durante questo trasloco che siamo costretti a fare? Con che cosa ha a che fare questo essenziale che si riassume in ciò che fa restare umani? Non ha forse a che fare con l’unica cosa che conta nella vita, che è l’amore, parola tanto banalizzata e invece ora improvvisamente restituita a tutta la sua pregnanza in questo tempo di lutto degli affetti? Senza questa apertura i vuoti si trasformeranno in sepolcri, dove non c’è vita, non c’è speranza. Non c’è futuro perché il presente sta implodendo.

Riusciremo a non dimenticare ciò che è essenziale, a distinguere tra ciò che ci disumanizza e quello che ci rende umani? A noi la scelta. E se non fossimo capaci di farlo per virtù, vista che questa per lo più latita, almeno facciamolo per necessità!

A cura di Michele Illiceto, Foggia 22 febbraio 2021