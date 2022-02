4 Settori con lavori ben pagati a Malta

Malta è un’economia in crescita e ci sono dati che attestano un trend positivo negli ultimi anni. Con la crescita dell’economia e la nascita di nuove aziende, ci si aspetta che anche la domanda di lavoro segue questo trend e che richieda un numero sempre maggiore di talenti.

Se stai pensando di trasferirti in qualche parte del mondo e Malta ti sembra una buona meta, abbiamo deciso di elencare quali sono i 4 settori con lavori ben pagati che troverai in questa splendida terra. Vediamo di cosa si tratta.

Perché Malta?

I motivi principali per scegliere Malta per una carriera all’estero sono numerosi, due su tutti uno stile di vita rilassato e il clima sempre temperato. Inoltre, come detto, anche l’economia della nazione è in forte crescita. Altri fattori che incidono sull’attrattività di questa terra sono le norme a livello fiscale, il basso costo della vita e la sua qualità.

In effetti, il World Happiness Report 2018 classifica Malta come il 22° paese più felice del mondo. Inoltre, un elevato standard di istruzione e strutture sanitarie sono a disposizione di tutti.

Un altro dato importante da considerare riguarda gli indici di Malta che sono al pari dei migliori paesi del mondo in termini di costo della vita, sicurezza, salute, libertà, ambiente e clima. Un sondaggio InterNations del 2017 su espatriati provenienti da 191 paesi ha rivelato che il 92% degli espatriati era favorevole a trasferirsi a Malta a causa del suo clima e della facilità di stabilirsi nel paese. Senza considerare che appartamenti da affitare a Malta ce ne sono tanti e costano circa €700 al mese per un apartamento con due camere di letto.

Nonostante lo stipendio medio di Malta risulti essere inferiore alla media UE, ciò è integrato dal fatto che ci sono delle aliquote sul reddito molto basse e parecchio ragionevoli. Insomma, con uno stipendio medio ti puoi garantire buone cure mediche, assicurazioni, conto di risparmio e alcuni sfizi. Ma quali sono i settori in cui il lavoro è più pagato a Malta? Scoprilo nelle prossime righe.

Quali lavori sono richiesti a Malta?

Blockchain

Malta è attualmente sulla buona strada per diventare il primo paese al mondo a legiferare a favore della tecnologia blockchain, ICO e criptovalute. Ciò significa che sta rapidamente diventando un luogo attraente per criptovalute e tutti gli appassionati di questo settore.

Oggigiorno, è ancora complicato trovare delle persone che si occupano di sviluppare blockchain, nonostante ci siano molte professionalità che si occupano di sviluppare app e affini. Questo è un nuovo entusiasmante settore a Malta e la domanda e gli stipendi sono alti per le persone qualificate.

iGaming

L’industria dell’iGaming è per certi versi collegata a quella della blockchain. Questa rappresenta circa il 12% del PIL di tutta la nazione e negli ultimi anni non mostra alcun segno di fermare la sua crescita. Al contrario, alcune stime prevedono che questo settore arrivi alla cifra recordi di 94,4 miliardi di dollari USA entro il 2024. Da quando Malta è diventata il primo membro dell’UE a regolamentare il gioco online nel 2004, l’industria dell’iGaming è cresciuta costantemente fino a diventare un elemento fondamentale nell’economia maltese.

Ecco perché le aziende coinvolte in questo settore continuano ad investire in talenti e dipendenti che si occupino di sviluppare queste competenze, attraverso programmi di formazione e di tutoring. Oggi, sono disponibili numerose opportunità di lavoro per tutte le persone che cercano di sviluppare la propria carriera nel settore dell’iGaming.

Informatica

Malta è un paese molto all’avanguardia e il suo obiettivo è diventare il punto di riferimento in tutto il settore. Il ruolo del full stack developer è molto richiesto e consente guadagni importanti fino a 55.000 euro all’anno, circa 4600 euro al mese.

Ovviamente, questo ruolo comporta una serie di skill richieste come la codice e il test di applicazioni complesse, la creazione di un’applicazione semplice da utilizzare, analizzare le stime del progetto ed essere in grado di gestire problemi sia sul front-end che sul back-end.

Medicina

Ovviamente, uno dei settori più remunerativi non poteva essere che quello relativo alla salute e al benessere. Lavorare nel settore sanitario maltese è qualcosa che tutti dovrebbero provare almeno una volta nella vita percependo uno stipendio di circa 6000 euro al mese. E, sebbene questo importo non sembri molto, in realtà viene fornito con molti vantaggi che riducono le tue spese. Pertanto, alla fine di ogni mese ti rimarranno più entrate rispetto a quelle che avresti con altre posizioni. Ad esempio, ai medici a Malta vengono spesso offerti vantaggi come alloggi completamente arredati, trasporto gratuito, assicurazione medica, trenta giorni di ferie retribuite, cellulare “aziendale”.

Ciò determina una serie di risparmi in alcune aree della propria vita più dispendiose dal punto di vista economico e ti consentirà di avere risparmi da investire per poter accrescere il tuo patrimonio. (nota stampa)