Come essere bella senza trucco?

Ogni giorno trascorriamo molto tempo davanti allo specchio per truccarsi. Ma il viso femminile è così bello senza ombretto e fondotinta. Forse è arrivato il momento di smettere di truccarsi tutti i giorni? Risparmierai prezioso tempo mattutino e soldi, oltre a far riposare la tua pelle, migliorare il suo tono e renderla radiosa. Come raggiungere questo obiettivo?

Usa una crema idratante ogni giorno

Dopo ogni lavaggio, applica una crema idratante sul viso. Scegli una crema quotidiana di qualità (preferibilmente con protezione solare) e applicala ogni volta che ti lavi il viso. Di notte, scegli una crema più nutriente. Scegli la crema in base al tuo tipo di pelle. Se hai la pelle sensibile, opta per una texture delicata e senza profumo. Se la tua pelle è incline all’acne, scegli una crema oil-free e se è troppo secca, scegli una formula nutriente e lenitiva con burro di karité o estratto di aloe vera.

Fai attenzione alle sopracciglia e alle ciglia

Le sopracciglia della forma corretta, adatte alla forma del tuo viso e alla forma degli occhi, tinte in salone con tinta permanente, trasformeranno il tuo viso e non richiederanno una matita. Basta pettinarli e il gioco è fatto! Per le ciglia, per non usare ogni giorno il mascara, puoi optare per ciglia finte, però, è importante scegliere tra i modelli che sembrano il più naturali possibile. Nel negozio online MAKEUP, hai un’ampia gamma da vari produttori ai prezzi più che convenienti.

Cura dei capelli e delle unghie

Unghie e capelli ben curati sono componenti molto importanti della bellezza naturale. L’acconciatura dovrebbe essere sempre perfetta e ordinata e i capelli dovrebbero apparire sani e lucenti. Quando tingi i capelli, prova a selezionare solo sfumature naturali. Per farli brillare, usa balsami e maschere nutrienti. Inoltre, taglia regolarmente le doppie punte, lava i capelli spesso, mantieni i capelli liberi dall’effetto crespo e opta per un taglio di capelli alla moda che ti farà risparmiare tempo nello styling.

Per rafforzare le unghie, prova il succo di limone. Taglia una fetta di limone e pulisci le unghie a giorni alterni. La vitamina C e l’acido contenuto nel limone miglioreranno l’aspetto delle unghie, quindi, smetteranno di esfoliarsi e rompersi. Per un po’ di brillantezza scegli un top coat incolore. La manicure francese bianca e rosa sembra naturale.

Prenditi cura della tua pelle dall’interno

Prova a dormire almeno 8 ore a notte e a bere almeno 5-8 bicchieri (1,5 litri) di acqua al giorno. Durante il sonno, la pelle viene ripristinata, al mattino apparendo fresca e senza occhiaie. L’acqua idrata la pelle e purifica il corpo dall’interno, rimuovendo le tossine e migliorando il metabolismo.

Sbianca i denti

Un sorriso sano e candido ti farà sembrare ancora più attraente, quindi assicurati di prestare sufficiente attenzione alla cura dei tuoi denti. Lavati i denti due volte al giorno, prestando particolare attenzione ai denti posteriori, che sono i più difficili da raggiungere.

Inoltre, vai regolarmente dal dentista e se vuoi, puoi optare per una procedura di sbiancamento dei denti.

Non dimenticare le labbra

Usa regolarmente un gommage o uno scrub per le labbra per eliminare l’esfoliazione. Inoltre, applica un balsamo con protezione solare, sia d’estate, che durante l’inverno. Morbidi e seducenti, le labbra non hanno bisogno di rossetto!

Scegli il colore giusto dei vestiti

Se scegli saggiamente il colore dei tuoi vestiti, puoi facilmente rendere il tuo viso più fresco, il tono della tua pelle sano e il tuo aspetto generale riposato. Le regole sono semplici: se sei una bionda dalla pelle bianca, scegli tonalità calde pastello. Se sei stanca, non hai dormito abbastanza e il tuo viso è pallido e malaticcio, mentre il colore dei tuoi capelli va dal castano chiaro al castano scuro, scegli tonalità fredde di rosa, giallo o rosso, sfumandole con il bianco a contrasto. Se sei una donna dai capelli castani bruni, presta attenzione alle calde tonalità di grigio, blu mare, vino e verde smeraldo. E se hai la pelle chiara e i capelli scuri, la tua opzione vincente è qualsiasi combinazione di bianco e nero.

Il sorriso illumina il viso dall'interno, creando un'impressione di felicità e fiducia, che ti fa sembrare più attraente per gli altri. Con un sorriso sul viso, stai molto meglio e non importa se hai il trucco o no!