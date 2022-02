Orta Nova – “Dentro a un Pensiero – Incontro con l’arte di Carolina Pelosi”.

Si chiama così la serie di appuntamenti organizzati dall’Istituto di Istruzione “A. Olivetti”, in memoria della giovane fotografa e autrice ortese, che il 3 febbraio ha cominciato il suo viaggio in una vita oltre la vita.

Giovedì, 24 febbraio 2022, alle ore 10.00, presso il palazzo ex Gesuitico di Orta Nova, avrà luogo il Convegno di presentazione della mostra fotografica nella quale saranno esposti gli scatti più rappresentativi dell’arte di Carolina Pelosi.

Mostra fotografica che avrà luogo a partire proprio dal 24 febbraio e fino

al 4 marzo 2022, ogni giorno dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Un esempio, quello di Carolina, di entusiasmo per la vita, di creatività e talento, che non può essere dimenticato.

E che l’Istituto Olivetti sceglie, così, di conservare nel tempo.

Le foto, i video, i testi, anche le riflessioni sulla sua pagina Facebook, testimoniano di un’esistenza, quella fugace, eppure così ricca e profonda, di Carolina, che ha saputo trasformarsi in un canto, un inno di lode alla vita.

Un sussulto di gioia, continuo.

Che ora risuona come un richiamo, per i giovani della nostra comunità scolastica e dell’intera collettività ortese, a prendere, anche loro, in mano la propria vita e a farne un’opera d’arte altrettanto capace di lasciare un segno nel tempo.

Grazie, Carolina. Grazie di vero cuore di esserci stata.

Di esserci ancora.

Con la tua arte, che hai così bene espresso nei tuoi servizi fotografici, accurati e pregni di colorata magia, e nella tua scrittura, volo della fantasia tra le parole, pura poesia.

Comunicato stampa – Dirigente scolastico, profssa Maria Teresa Carbone, e comunità scolastica I.I.S. “A. Olivetti”.