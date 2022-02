Foggia ko, la Turris esce dalla crisi e vince 3-1

StatoQuotidiano.it Foggia 22 Febbraio 2022. La Turris esce dalla crisi battendo per 3-1 il Foggia, nella ventottesima giornata del campionato di serie C, gir. C. Già al 3′ i corallini fanno capire che sono determinati a fare propria l’intera posta in palio, con Leonetti che controlla male e spedisce fuori. Siluro di Petermann, poco dopo, ma il portiere devia. I campani, però, al 9′ trovano la rete del vantaggio.Tascone verticalizza per Santaniello che supera Dalmasso, con un bel tocco sotto. Al 16′ bel lavoro di Ferrante che innesca Merola, tiro centrale I padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con Santaniello, che da posizione favorevole, spreca malamente. Match vibrante e gradevole. Ferrante va via in velocità e ci prova, sfera a lato. Il pareggio meritato per i rossoneri arriva un minuto dopo. Azione di Petermann che serve Ferrante, il bomber argentino innesca Merola, conclusione respinta da Perina ma Garofalo da avvoltoio mette dentro. Dalmasso si supera al 32′ su bolide di Giannone. Al 42′ la Turris trova il nuovo vantaggio. Cross dalla destra di Giannella che premia Santaniello, che sotto misura sigla il 2-1, che fissa il parziale all’intervallo.

Nella ripresa, il primo sussulto è all’11’ di Tascone dal limite ma alto. Nicolao è provvidenziale al 18′ quando con i rossoneri riversati in avanti, Leonetti in contropiede supera anche Dalmasso e a botta sicura vede il miracolo del terzino che salva in extremis. Girandola di sostituzioni. Curcio prova a sorprendere Perina al 32′, palla alta sulla traversa. Passa solo un minuto e i corallini triplicano. Leonetti vede Dalmasso fuori dai pali e lo beffa centrando il bersaglio grosso. Gli uomini di Cameo arrivano primi sui palloni e controllano le sortite degli ospiti e dopo 4 minuti di recupero, conquistano una vittoria che li rilancia in classifica. Per i rossoneri uno stop, inatteso alla vigilia, che proietta gli uomini di Zeman al derby con il Bari di sabato prossimo nel peggiore dei modi.

Ph Image: Turris Calcio Facebook

A cura di Antonio Monaco. Foggia, 22 Febbraio 2022