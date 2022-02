Lavoro, le e-mail sono in aumento: ecco alcuni consigli per gestire efficacemente la posta elettronica

Diversi anni fa, con la crescita delle tecnologie digitali, si pensava che l’email fosse destinata al pensionamento. E invece questo tool non solo ha resistito alle spallate delle novità, ma è anche riuscito ad espandersi e a diventare più importante che mai. Con lo smart working e con la pandemia, poi, i messaggi di posta elettronica hanno messo a registro un ulteriore boom. Di contro, gestire molte email ogni giorno può diventare una grande fonte di stress, ed ecco perché è importante adottare delle soluzioni per stemperare questa controindicazione.

Il successo delle email spiegato tramite numeri e dati

Sono oltre 900 milioni le email che vengono spedite ogni giorno in tutto il mondo, e in media una persona ne riceve 58 al giorno, fra comunicazioni lavorative e spam assortito. Questo vuol dire che la nostra casella di posta elettronica viene letteralmente bombardata da messaggi in continuazione, che vengono comunque ammorbiditi dai filtri spam pensati dai provider. Nel prossimo paragrafo, dunque, scopriremo come gestirle al meglio per stemperare lo stress.

Come gestire la posta elettronica evitando lo stress

Il primo consiglio è puramente gestionale. Tool come Gmail consentono di sfruttare una serie di strumenti per ottimizzare la gestione delle nostre mail. È ad esempio possibile organizzarle in cartelle o assegnare ad ognuna di esse una specifica etichetta (ad esempio “lavoro” oppure “amici”). Questo aiuta e facilita di molto la vita, anche quando poi arriva il momento di ripescare i vecchi messaggi. Un secondo suggerimento riguarda la sicurezza. Si consiglia di usare un antivirus mentre si lavora con le email. All’interno della casella potrebbero infatti trovarsi dei messaggi di posta pericolosi, come nel caso del phishing, o delle email con dei link o dei file in allegato.

Se non si dovesse essere in possesso di un anti-malware, si suggerisce di informarsi a riguardo tramite i blog informatici più aggiornati, che pubblicano commenti sugli antivirus più famosi. Si parla ad esempio delle pagine che raccolgono le opinioni su AVG, uno dei software più impiegati in termini di sicurezza informatica. È inoltre possibile imparare ad usare i filtri, che consentono di “scremare” le mail in arrivo indirizzandole in apposite cartelle o buttando direttamente nel cestino lo spam. I filtri permettono anche di organizzare in automatico le email in base al mittente, ma richiedono un pizzico di studio per essere padroneggiati al meglio. Ed infine altri due consigli utili. Il primo riguarda la fase di “decluttering” della casella di posta, che conviene leggere e svuotare ogni giorno, mentre il secondo riguarda le tempistiche: meglio dedicare un momento della giornata solo alla gestione delle mail, e ad altri step come la pulizia e il controllo dei messaggi ancora non letti. (NOTA STAMPA).