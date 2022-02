Manfredonia, “Iniziati i lavori del coordinamento per i prossimi eventi”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/02/2022 – “Apprendiamo con piacere che sono iniziati i lavori del coordinamento per i prossimi eventi che si terranno in città.

L’assessore Angelo Salvemini, delegato ai grandi eventi, ha riunito in un noto bar della città il gruppo di lavoro che curerà gli aspetti organizzativi immaginiamo anche della prossima edizione del Carnevale di Manfredonia. Insieme all’assessore tante sono le personalità che si stanno impegnando in questo percorso: i consiglieri Davide Marasco e Mary Fabrizio, gli amici dell’associazione “Io sono partita iva” e altri professionisti del settore; auspichiamo che il gruppo di lavoro possa allargarsi anche ad altre risorse di questa città.

Gli eventi hanno bisogno di una programmazione nel medio-lungo termine, per questo motivo riteniamo saggia la decisione di iniziare i lavori in tempo utile per una buona riuscita degli eventi programmati. C’è un dato politico, però, che non sfugge agli occhi dei più attenti: sembra quasi che la presenza di Antonio de Michele – coordinatore locale della forza politica *Azione di Carlo Calenda* – pone il partito che rappresenta affianco di questa nuova amministrazione guidata dal sindaco Rotice.

Ci chiediamo quindi se è cambiato qualcosa nello scacchiere politico locale, oppure se Azione resta una un partito politico di orientamento progressista, social-liberale e che sostiene fortemente la democrazia liberale. Bisogna essere chiari con gli elettori che, dopo la tornata elettorale, hanno consegnato a ciascuna forza politica il proprio ruolo nella nostra citta. Chiediamo agli amici di Azione di chiarire pubblicamente la loro posizione al fine di continuare un percorso comune tra le forze di opposizione, nel campo delle ideologie dei progressisti e dei moderati.

Buon lavoro a tutti”.

Il coordinatore di Progetto Popolare.