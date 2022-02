“Manfredonia Nuova registra grande consenso ed apprezzamento”

La presenza di Manfredonia Nuova all’interno del Consiglio comunale grazie alla consigliera, già candidata sindaco, Giulia Fresca , ha consentito di attenzionare, in questo breve periodo di tempo, problematiche fortemente sensibili per la città quali la sicurezza urbana e la condizione nell’area industriale D/46 e PIP , oggetto di importanti interrogazioni a risposta scritta. Oltre agli interventi in aula consiliare dell’ ingegnere Fresca, motivati dalla continua interazione che la stessa ha con i cittadini di Manfredonia e che, attraverso il nostro gruppo politico, chiedono di essere sempre più rappresentati e sostenuti nelle diverse istanze, l’attività di Manfredonia Nuova si arricchisce, quotidianamente, di nuove idee e di rinnovata energia.

L’interrogazione consiliare sulla sicurezza urbana, maldestramente non resa fruibile alla cittadinanza da parte di un Consiglio comunale certamente disattento ai reali bisogni dei cittadini, nonché inottemperante rispetto alle responsabilità in capo al primo cittadino in tema di tutela, prevenzione e recriminazione di atti criminosi a danno della serenità di un’intera popolazione, non fermano certamente l’azione divulgativa che Manfredonia Nuova offre nel rispetto della conoscenza a tutti i livelli. certamente disattento ai reali bisogni dei cittadini, nonché inottemperante rispetto alle responsabilità in capo al primo cittadino in tema di tutela, prevenzione e recriminazione di atti criminosi a danno della serenità di un’intera popolazione, non fermano certamente l’azione divulgativa che Manfredonia Nuova offre nel rispetto della conoscenza a tutti i livelli.

Giulia Fresca, nominata anche vicepresidente della IV Commissione Consiliare “Pianificazione Urbana strategica e Periferie”, sta dimostrando con i fatti e con gli atti, la totale dedizione verso la città anche, e soprattutto, grazie alla presenza che, oltre a riportare Manfredonia Nuova in Consiglio comunale dimostra grande generosità onorando l’impegno assunto con i suoi 4882 elettori, non risparmiandosi ed offrendo, con grande spirito di abnegazione , il suo tempo, il suo impegno e le sue risorse. A fronte di tale attività della nostra esponente istituzionale, tutta spesa a favore della Città, a nulla servono i maldestri tentativi, di soggetti ben riconoscibili, che per interessi di bottega cercano ripetutamente, di gettare discredito sulla Consigliera Giulia Fresca per cercare di ledere la sua altissima immagine morale e professionale.