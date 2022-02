Manfredonia, torna il collegamento con le Tremiti col Metró del Mare

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/02/2022 – “Da Manfredonia alle meravigliose Isole Tremiti, con scalo a Vieste (con possibilità per l’utente di poter fruire della sola tratta Manfredonia-Vieste). É il servizio sperimentale di Metró del Mare che rappresenterà la novità turistica nell’estate 2022 del Gargano.

Il Metró del Mare consentirà a turisti e cittadini non solo di scoprire il territorio da una nuova prospettiva, ma anche di ovviare al traffico e le difficoltà della viabilità, interconnettendo il Gargano in maniera innovativa e green, diventando hub di accesso per l’area nord-barese, entroterra della Capitanata e la Basilicata. Manfredonia, cosi, torna ad avere la sua identità marittima ed un ruolo centrale nello sviluppo del territorio, diventando punto di riferimento per i collegamenti ed i servizi al turismo del Gargano, locomotiva del settore pugliese”.