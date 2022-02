Morto il dottor Fernando Nardella a Casa Sollievo della Sofferenza

VIESTE (FOGGIA), 22/02/2022 – (garganotv) Apprendiamo, con profonda tristezza, la notizia della premura morte del dottor Fernando Nardella, avvenuta nel pomeriggio di ieri nell’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.

A seguito di un incidente stradale lo scorso anno, nei pressi del Pronto soccorso, in località “Coppitella” a Vieste, il dottor Nardella, 59 anni, medico di medicina generale, aveva subito un violento trauma cranico con conseguente coma. Curato per doversi mesi presso una struttura specializzata nella Capitale, era tornato da poco a Vieste. Un improvviso peggioramento delle sue condizioni, aveva consigliato il ricovero nell’ospedale di San Giovanni Rotondo dove, come detto, è morto nel pomeriggio di ieri. (garganotv)