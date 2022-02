Patente B: tutto sul nuovo esame di teoria

Ogni anno migliaia di ragazze e ragazzi sostengono l’esame per ottenere la patente B, con la quale si possono guidare veicoli fino a 3,5 tonnellate. Tradotto: tutte le auto, nonché furgoni e camper fino a 3,5 tonnellate di massa complessiva, anche con un rimorchio leggero fino a 750 kg.

La nuova prova di teoria della patente

La prima prova da sostenere per ottenere la patente di guida è quella della teoria.

I candidati sono chiamati a rispondere a 30 affermazioni (e non 40 come negli anni passati) barrando la casella “vero” o “falso”, riportate su una scheda informatizzata al PC.

Il tempo a disposizione per compilare la scheda della patente è di 20 minuti (e non 30 come in precedenza), mentre il numero massimo di risposte sbagliate ammesse per ottenere la promozione è di 3 (e non più 4 come in precedenza).

Le 30 domande della scheda di esame vengono estratte a sorte da quella del database ministeriale, composto da oltre 7.000 quesiti raccolti in 25 argomenti, di seguito riportati:

Definizioni generali e doveri nell’uso della strada

Segnali di pericolo

Segnali di divieto

Segnali di obbligo

Segnali di precedenza

Segnaletica orizzontale e segni sugli ostacoli

Segnalazioni semaforiche e degli agenti del traffico

Segnali di indicazione

Segnali complementari, segnali temporanei e di cantiere

Pannelli integrativi dei segnali

Limiti di velocità, pericolo e intralcio alla circolazione

Distanza di sicurezza

Norme sulla circolazione dei veicoli

Esempi di precedenza (ordine di precedenza agli incroci)

Norme sul sorpasso

Fermata, sosta, arresto e partenza

Norme varie (ingombro della carreggiata, circolazione su autostrade e strade extraurbane principali, trasporto di persone, pannelli sui veicoli, etc.)

Uso delle luci e dei dispositivi acustici, spie e simboli

Dispositivi di equipaggiamento, funzione ed uso: cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini, casco protettivo e abbigliamento di sicurezza

Patenti di guida, sistema sanzionatorio, documenti di circolazione, obblighi verso agenti, uso di lenti e altri apparecchi

Incidenti stradali e comportamenti in caso di incidente

Guida in relazione alle qualità e condizioni fisiche e psichiche, alcool, droga, farmaci e primo soccorso

Responsabilità civile, penale e amministrativa, assicurazione r.c.a. e altre forme assicurative legate al veicolo

Limitazione dei consumi, rispetto dell’ambiente e inquinamento

Elementi costitutivi del veicolo, manutenzione ed uso, stabilità e tenuta di strada, comportamenti e cautele di guida.

Come prepararsi al meglio per il nuovo esame di teoria

Per arrivare preparati alla prova di teoria della patente B si consiglia di seguire le lezioni presso un’autoscuola e di esercitarsi online, gratuitamente, con i quiz della patente, che simulano in tutto e per tutto la scheda d’esame informatizzata.

Foglio rosa

Una volta superato l’esame di teoria il candidato ha diritto al foglio rosa: un’autorizzazione ufficiale per esercitarsi alla guida di un veicolo, purché accompagnati da una persona munita di patente B da almeno 10 anni e con età non superiore ai 65 anni.

Il foglio rosa dura 1 anno (non 6 mesi come in passato), entro il quale il candidato deve sostenere la prova di pratica.

Esame di pratica della patente

La prova di pratica della patente, al contrario di quella di teoria, non ha subito variazioni.

Si articola in 3 fasi: verifica della capacità del conducente di prepararsi ad una guida sicura, manovre, e comportamento nel traffico.

Una recente direttiva ha introdotto 6 ore di guida obbligatoria con un istruttore di autoscuola, così suddivise:

2 ore di guida in condizioni di visione notturna

2 ore di guida su strade extraurbane

2 ore di guida su autostrade o strade extraurbane

La durata della prova pratica non deve essere inferiore ai 25 minuti. (NOTA STAMPA).