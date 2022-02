Piernicola Silvis, “La mafia in Puglia” (Terza parte)

Continua la collaborazione tra StatoQuotidiano e il dr. Piernicola Silvis, dirigente generale della Polizia di Stato in quiescenza, già questore di Oristano e Foggia, scrittore di otto romanzi che hanno vinto vari premi letterari, fra cui il Selezione Bancarella.

Con un’azione a tenaglia, Cutolo tentò di colonizzare la malavita pugliese e, con questo intento, nel 1979 organizzò due incontri di vertice. Il 5 gennaio, nell’hotel Florio di Foggia, il boss in persona, allora latitante, tenne una riunione di malavitosi provenienti da ogni parte della regione, scelti e “invitati” dai soggiornanti obbligati napoletani. Durante il vertice, Cutolo affiliò all’NCO vari pregiudicati. Qualche mese più tardi, un suo luogotenente, Giuseppe Puca, organizzò un incontro analogo a Galatina, nel Salento, con altri malavitosi pugliesi, fra cui alcuni già affiliati a cosa nostra e alla ‘ndrangheta.

Lo scopo del camorrista di Ottaviano era di creare una nuova organizzazione che, negli intenti, avrebbe dovuto denominarsi nuova camorra pugliese. Le cose, però, non andarono come nelle previsioni. Cutolo commise l’errore di imporre una sorta di tassazione – in favore della sua organizzazione – sui proventi dei traffici di contrabbando pugliesi (una tangente, in realtà), cosa che la malavita della regione percepì come un atto di insopportabile arroganza che non era possibile subire in silenzio. I boss salentini, baresi e foggiani non si sentivano sudditi di Cutolo, e, approfittando delle sue difficoltà (nel frattempo “don Raffaele” era stato anche assicurato alla giustizia), decisero di recidere ogni legame con lui.

Fu una scelta importante. Per sentirsi forti, i pugliesi cercarono il riconoscimento formale e morale di una delle storiche organizzazioni mafiose, e fu la potente ‘ndrangheta a concederlo. Gli ‘ndranghetisti erano presenti in tutte le province della regione (tranne che nel tarantino, dove per tradizione spadroneggiava la camorra), perciò la mafia calabrese sentì naturale avere il ruolo di organizzazione madrina e protettrice delle neo-mafie pugliesi.

Fra gli anni ’70 e ’80 vi fu un altro snodo rilevante, in quanto dalle carceri della regione si dipanò un filo rosso-sangue che, sia pure per un periodo breve, unì tutta la malavita pugliese. Durò poco perché in seguito questa si declinò in varie organizzazioni autonome. La regione è lunga circa 450 chilometri, quanto da Napoli a Firenze, e questa conformazione geografica impose alla mala la necessità di suddividere il territorio in aree di influenza. La malavita pugliese, così, si frazionò in tre macrozone: il Salento, cioè la parte più meridionale con capoluogo Lecce; il Barese, quindi la zona centrale della regione con capoluogo Bari; e la Daunia, cioè la provincia di Foggia, che comprende anche il promontorio del Gargano. (III, continua)

