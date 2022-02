Termoli, gasolio raddoppiato e barche si fermano: una di Manfredonia

TERMOLI, 22/02/2022 – (primonumero) C’è un settore economico che più di tutti rappresenta l’identità termolese ed è lo stesso che sta subendo le conseguenze dell’aumento del costo del gasolio.

È la marineria, che considerando l’intero Molise impiega circa 500 addetti fra grande e piccola pesca e vongolari. Per loro il caro carburante è una mazzata difficile da assorbire e già due armatori hanno deciso di fermarsi, in attesa di tempi migliori.

“Il costo del gasolio è raddoppiato, siamo passati da 40 centesimi al litro a 80” riferisce Domenico Guidotti di Federcoopesca. Le cifre sono variabili ma tutti concordano: in pochi mesi il prezzo del carburante, sebbene agevolato rispetto a quello utilizzato per gli autoveicoli, è schizzato. “Tre mesi fa stavamo a 58 centesimi, ora a 82” dice Paola Marinucci dell’Associazione Armatori Pesca del Molise. Proprio per questo due barche, una locale e l’altra di Manfredonia, da qualche giorno rimangono ancorate in porto. Un segnale evidente di difficoltà, sebbene la marineria molisana negli ultimi anni abbia resistito più di altre a una progressiva diminuzione di imprese del settore in tutta Italia. (primonumero)