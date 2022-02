Tragedia nella notte, muore giovane autista 118 in un incidente stradale

(foggiatoday.it) Tragedia nella notte, lungo la Statale 673, alle porte di Foggia, dove a causa di un incidente stradale ha perso la vita un giovane autista soccorritore del 118. Il fatto è successo all’imbocco della Statale 16, in direzione Cerignola. Secondo le prime informazioni raccolte, la vittima – un 30enne di Cerignola – viaggiava a bordo di una Ford Fiesta che, per cause ancora da accertare, avrebbe tamponato una Jeep Renegade che procedeva nella stessa direzione di marcia. L’impatto è stato fatale per il giovane ofantino, morto sul colpo; ferito, invece, il conducente del mezzo tamponato. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti della Polizia Stradale. (foggiatoday.it)