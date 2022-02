Vieste, ex discarica di “Landa della Serpe” sarà bonificata e messa in sicurezza

Vieste, 22/02/2022 – L’ex discarica di contrada “Landa della serpe” verrà bonificata e messa in sicurezza.

Grazie ad un finanziamento della Regione Puglia da 7 milioni di euro, il Comune di Vieste in questi giorni ha avviato i lavori che prevedono la messa in sicurezza del sito con un finanziamento di 4 milioni, e successivamente la chiusura definitiva della discarica con altri 3 milioni stanziati. “Un altro significativo passo avanti verso la tutela dell’ambiente. Sarà uno dei più importanti interventi di bonifica ambientale – dichiara il sindaco Giuseppe Nobiletti.

“Finalmente metteremo fine ad un problema ecologico che in questi anni ha rappresentato una questione non di poco conto. Saranno ripristinati tutti gli spazi, sarà costruito un muro di contenimento per evitare che i rifiuti possano scivolare a valle e finire sulla vicina statale 89. Inoltre la discarica sarà ricoperta da terriccio e verranno piantate essenze arboree. Infine sarà arginato il percolato, la parte più nociva. Un intervento che consentirà al Comune di Vieste di migliorare notevolmente i costi di gestione post discarica”.