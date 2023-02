Carnevale di Manfredonia: Notte Colorata con i Los Locos, Family Affair e Jas & Jay

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/02/2023 – In occasione della Notte Colorata siete tutti invitati Sabato 26 Febbraio in Piazza Papa Giovanni XXIII dalle ore 21.30 per vivere tutti insieme l’allegria e il ritmo del Carnevale.

Balli in maschera avvolgeranno l’intera città in un’atmosfera spumeggiante con l’energia dei Los Locos e il ritmo inconfondibile di Jas & Jay. Aprirà lo show Amon Wave, un’artista della scena hip hop/trap emergente. Siete pronti per vivere tutti insieme lo show più colorato dell’anno?