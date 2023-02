Cyberbullismo e revenge porn, 222 casi segnalati in Puglia nel 2022

BARI, 22/02/2023 – (ansa) L’anno scorso sono state 222 le richieste di aiuto per casi di violenza digitale, reati di pornografia non consensuale (revenge porn) e cyberbullismo pervenute al numero unico (340.5600875) attivato dall’assessorato al Welfare del Comune di Bari e dall’associazione Gens Nova.

I dati sono stati diffusi oggi nel corso di una conferenza stampa alla quale hanno partecipato, tra gli altri, l’assessora al Welfare Francesca Bottalico, e il presidente di Gens Nova, Antonio Maria La Scala, rinnovando l’intesa per proseguire con azioni socio-educative integrate. “Il revenge porn e il sexting – ha detto Bottalico – sono temi delicati che incidono sul diritto fondamentale di ogni persona alla riservatezza e alla libertà, sulla sfera privata, sull’onore e sulla reputazione e determinano gravissimi effetti sociali, psicologici e finanziari sugli adulti e ancor più sui minori, fino a estreme conseguenze. In poco meno di un anno sono state 154 le segnalazioni telefoniche, di cui 117 da parte di donne, la maggior parte delle quali tra i 15 e i 50 anni; mentre 68 sono stati i casi affrontati direttamente dallo sportello dedicato, per un totale di 222 richieste”.

“Si tratta di segnalazioni – ha precisato – che spesso nascondono ricatti psicologici o monetari, vendette, azioni di bullismo o cyberbullismo, vere e proprie violenze, spesso facilitate dal consumo della cosiddetta droga dello stupro che riduce, tra le altre cose, il dolore e provoca effetti dissociativi e amnesia”. “Il problema più grave che abbiamo rilevato in questi due anni di protocollo e da sempre come associazione – ha detto La Scala – è proprio l’uso improprio e illegale dei social network da parte di minori, attraverso la registrazione anagrafica falsa o l’utilizzo del telefono dei genitori, spesso testimoni inconsapevoli di una pericolosa deriva che comporta inevitabilmente un decadimento morale dei ragazzi e, di conseguenza, della società”. ansa.it