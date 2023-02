Ferruccio Gemmellaro: “Le macchie nella pittura”

Manfredonia (Fg), 22 febbraio 2023 – Giusto nel 1860, quando si stava delineando la nazione italiana in un unico stato, si componeva a Firenze un gruppo di giovani artisti, i quali avevano concepito un tecnicismo pittorico basato sulle immediate porzioni di colore e non più, dunque, facendo asservire il pennello a un pre-tracciato.

Questi nuovi talenti, tuttavia, esaltati dai moti del ’48, si erano già ritrovati giovani nel Caffè Michelangiolo a scambiarsi idee sulla politica, sulle scienze e sull’arte, scandendovi le loro ideologie di libertà e di verità, l’embrione delle immagini cerebrali che avrebbero coraggiosamente omologato nelle loro tele, rendendole uniche.

Un perfezionismo di parte fuori del sistema accademico e talmente innovativo da apparire risibile e gli autori indicati ironicamente “datisi alla macchia”.

Quelle macchie, però, che si sarebbero elevate con successo dalla mappa del pianeta artistico: un fine accostamento di soli tocchi colorati di pennello che vanno a conformare le iconografie.

Una pittura libera di palesare affezione al realismo e che celate da un’apparente semplicità si scoprì, invece, che esprimeva sintesi e poesia implicanti valori universali.

Nel 1855, Saverio Altamura, al ritorno dall’Esposizione Universale di Parigi, raccontò con viva eccitazione ai compagni del Caffè Michelangiolo, l’incontro che aveva avuto con i pittori d’oltralpe i quali marcavano sulle tele luce e colore nelle scenografie del “plein air”.

Si riferiva ertamente agli artisti che, in complanare con i Macchiaioli, tra il 1860 e il 1880 avrebbero costituito quella fortunata corrente impressionistica.

Saverio Altamura era nato a Foggia e nelle memorie proprie, di famiglia e dei biografi, si evidenzia quel suo innato amore per i grandi spazi ariosi, cresciuto, come lo era stato, nel Tavoliere con le sue tinte.

A Trieste sono in mostra “Scena storica” e “Portico di Villa Toscana”

Altamura era accompagnato nella ville lumiere dall’artista livornese Serafino De Tivoli, altrettanto entusiasta dell’escursione.

Artisti, i Macchiaioli, che avrebbero inorgoglito l’arte italiana ed europea, per mano e pennello di Cristiano Banti, Giovanni Boldini, Odoardo Borrani, Vincenzo Cabianca, Adriano Cecioni, Vito D’Ancona, Giuseppe De Nittis, Giovanni Fattori, Silvestro Lega, Raffaele Sernesi, Telemaco Signorini, tutti presenti nella mostra triestina.

La Macchia, però, aveva coinvolto un dovizioso numero di esteti e rammentiamo inoltre Luigi Bechi, Ferdinando Buonamici, Niccolò Cannicci, Egisto Ferroni, Lorengo Gelati, Francesco Gioli, Stanislao Pointeau (di padre francese e madre fiorentina), Antonio Puccinelli, Michele Tedesco, Adolfo Tommasi, Federico Zandomeneghi.

E ancora Giuseppe Abbati che con i suoi due interni di San Miniato ottenne una medaglia alla Prima Esposizione d’Arte Italiana del 1861, incignando così lo straordinario cammino storico dei Macchiaioli.

I tempi nuovi, Firenze deputata a capitale d’Italia, e lo divenne dal ’65 al ’71, con il ridisegnamento urbanistico ideato col Piano Poggi, avrebbero sacrificato in città gli spazi aperti e splendenti, vitali per questi artisti, e alcuni li ritrovarono a Castiglioncello e, come Lega e Borrani, nella località periferica della Piagentina, in cui furono raggiunti da Abbati, Sernesi e Signorini, fondando così, in spontanea volontà, la macchiaiola Scuola di Piagentina o di Pergentina.

Vi capitò anche De Nittis, giunto a Firenze, dove aveva esposto alcuni suoi paesaggi improntati di realismo nella mostra organizzata dalla Società Promotrice, tra essi la “Traversata degli Appennini” che gli valse gli elogi critici.

Un mitico gruppo sorto, dunque, a Firenze ma del tutto italiano in sintonia con la raggiunta unità, costituito da emiliani-romagnoli, campani, lucani, marchigiani, pugliesi, toscani e veneti.

Del toscano Giovanni Fattori, il proficuo produttore, comunemente illustrato e citato a rappresentare la corrente, appassionato di campi militari, sono esposte, tra altre sue tele, “Fanteria italiana”, “Accampamento”, “Ufficiale a cavallo”, “La vedetta”, “Artiglieria in marca”.

“L’Arte – diceva – è un sentimento non un mestiere”.

Gli faceva eco il corregionale Adriano Cecioni che nel 1905 affermava “…artisti che studiano non nello studio del maestro sotto la sua direzione, ma artisti indipendenti che studiano direttamente dalla materia, e che fanno l’arte basata sulla propria convinzione ed espressione delle proprie opinioni”, una chiara dichiarazione nei canoni dell’omologismo; di lui è presente l’opera “Le faccende di casa”.

Una doverosa attenzione va rivolta ai pugliesi, vedi il foggiano Saverio Altamura, in mostra con “Scena storica” e “Portico di villa toscana”, che avrebbe incalzato il gruppo del Caffè Michelangiolo a concretizzare le loro teorie sulle tele e uscire allo scoperto, vedi il barlettano Giuseppe De Nittis, che dal Realismo, dopo avere dato il proprio dignitoso contributo alla “Macchia”, scelse Parigi per affiancarsi magnificamente agli Impressionisti, divenendo trait d’union tra i movimenti, pur mantenendo una certa autonomia stilistica; è presente nella mostra triestina con le tele “Bambina al sole” e “Paesaggio pugliese”, una chiara impronta realistica e di preveggenza impressionistica.

In conclusione, i Macchiaioli, in sintesi di quanto qui scritto, sono sorti dalla contestazione verso gli indirizzi dell’accademia fiorentina, la quale dettava trascinanti iconografie storiche e letterarie, criticandone perlopiù una latitanza di movimento nel tecnicismo.

A cura di Ferruccio Gemmellaro, Meolo Venezia