Incidenti sulla SS16, Miglio: “Subito autostrada gratis tra Foggia e San Severo!”

SAN SEVERO (FOGGIA), 22/02/2022 – “Il transito autostradale tra Foggia e San Severo (e viceversa) deve essere gratuito o semi gratuito”. Lo riporta sui social Francesco Miglio, Sindaco di San Severo, dopo l’ennesimo incidente che si è verificato ieri sera con tre feriti.

“Da ora e sino a quando non sarà’ completato l’intervento di ammodernamento della SS 16 tratto Foggia e San Severo. Anas sta per pubblicare bando di gara per appaltare le opere, poi ci vorranno almeno sei mesi (se non di più) per l’aggiudicazione, poi da due e tre anni per realizzare l’intervento…. troppo tempo!