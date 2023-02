La mafia foggiana nel bar: “Qua comandiamo noi”. Chiesti 4 anni per i fratelli Bruno

FOGGIA, 22/02/2023 – (lagazzettadelmezzogiorno.it) «Diglielo al padrone tuo: qua comandiamo noi». Nell’ottica accusatoria c’è tutta la protervia e il messaggio mafioso nelle frase pronunciata da Giuseppe Stefano Bruno, 24 anni e dal fratello Roberto di 21 anni, la sera del 20 gennaio 2022 in un bar di Foggia dove rifiutarono di pagare i cocktail ordinati; non è “semplice” arroganza, ma manifestazione della forza intimidatrice della “Società foggiana” da parte dei figli di un elemento di spicco della mafia cittadina.

Su questi presupposti il pm della Dda (direzione distrettuale antimafia) Bruna Manganelli ha chiesto la condanna dei due imputati a 4 anni e 2 mesi a testa per estorsione aggravata dalla mafiosità nel processo abbreviato davanti al gup di Bari Paola Angela De Santis; il pm ha chiesto al giudice di concedere agli imputati le attenuanti generiche per l’incensuratezza e per aver risarcito il danno.

L’udienza è stata rinviata alle prossime settimane quando sarà emessa la sentenza dopo l’arringa del difensore, l’avvocato Francesco Santangelo: chiederà l’assoluzione dei fratelli Bruno sostenendo che non c’è reato, non c’è minaccia, non c’è alcun atto violento, non c’è richiesta di pizzo, non c’è aggravante mafiosa, si trattò di un unico episodio, furono semplici parole di stizza pronunciate da clienti abituali del locale infastiditi perché il cameriere disse che il bar stava per chiudere vista l’ora tarda. lagazzettadelmezzogiorno.it