“L’inquilino”, Lucia Annunziata racconta un decennio di politica a Palazzo Chigi. “Meloni premier? E’ positivo”

StatoQuotidiano.it, Manfredonia, 22 febbraio 2023. Una serata d’eccezione, quella di ieri al circolo Unione di Manfredonia, che ha visto la partecipazione della nota giornalista e conduttrice televisiva Lucia Annunziata. In una sala gremita di soci, con la introduzione del Presidente Ugo Galli è stato presentato il suo ultimo libro dal titolo “L’inquilino“.

Tre anni di lavoro, come precisato dalla sua autrice, per la realizzazione di un voluminoso tomo, nel quale si ripercorre la vita politica italiana nell’ultimo decennio, con particolare riferimento ai cosiddetti “Inquilini” di palazzo Chigi. Diversi i presidenti dei consiglio nati da accordi trasversali in quella che dovrebbe essere la sede della democrazia, il Parlamento.

“Nel novembre 2022, il popolo italiano ha espresso il suo gradimento per Giorgia Meloni, prima donna presidente del Consiglio ed è un fatto estremamente positivo a prescindere dalla idee politiche”.

Un segnale sul quale riflettere è l’astensione elettorale che evidenzia una disaffezione verso la politica.

Diverse le domande provenienti dai soci presenti, alle quali l’autrice ha dato risposte esaustive, proiettandosi anche in quello che potrebbero essere i prossimi scenari politici futuri.

A cura di Antonio Castriotta, Manfredonia, 22 febbraio 2023.

FOTOGALLERY ANTONIO CASTRIOTTA