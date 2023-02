Manfredonia, Liliana Rinaldi: “Salvato il gatto bloccato su un albero”

MANFREDONIA (FOGGIA), 22/02/2023 – “Dopo innumerevoli segnalazioni, di un gatto su un albero all’interno del Pronto Soccorso di Manfredonia, ho subito provveduto a chiamare i vigili del fuoco che sono intervenuti tempestivamente per cercare di mettere in salvo il gatto, ma che purtroppo al loro arrivo si è arrampicato più in alto e quindi ho chiesto direttamente l’intervento del servizio veterinario dell’ASL di Manfredonia, che ha assicurato il benessere del gatto e che è un suo continuo salire e scendere dall’albero”. Lo scrive la consigliera comunale di Manfredonia Liliana Rinaldi.