Meteo Puglia, torna la neve! Sarà copiosa fino a quote molto basse. Ecco dove

FOGGIA, 22/02/2023 – (di Mattia Gussoni ilmeteo.it) L’Inverno torna ad alzare la voce! Si preannuncia una fase meteo piuttosto movimentata a causa dell’ingresso di correnti d’aria fredde in discesa dal Nord Europa in grado di destabilizzare non poco l’atmosfera.

Attenzione. Complice un deciso calo delle temperature tornerà anche la neve, a tratti copiosa, fino a quote molto basse. Le condizioni meteo sono previste in peggioramento già tra Giovedì 23 Febbraio e Venerdì 24 quando sono attese le prime precipitazioni a partire dalle regioni settentrionali. In questo frangente la neve tornerà a farsi rivedere dopo tanto tempo sull’arco alpino, al di sopra dei 1100/1300 metri di quota.

La nostra attenzione si sposta tuttavia al weekend: dalla Russia è in arrivo proprio a cavallo del fine settimana un nucleo di aria artico-continentale molto fredda che si dirigerà dapprima verso il cuore del Vecchio Continente, per poi tuffarsi nel bacino del Mediterraneo.

Questa massa d’aria prettamente invernale proseguirà il suo lungo viaggio andando ad “agganciare” un’area di bassa pressione presente sul bacino del Mediterraneo dandogli nuova forza e vigore innescando un’ondata di maltempo, in particolare al Centro-Sud.

Come possiamo vedere dalla mappa che vi proponiamo qui sotto, considerando il calo termico previsto da Domenica 26, tornerà a scendere la neve, a tratti abbondante dapprima sui settori adriatici (localmente fin quasi sulle coste) in estensione poi a Umbria, zone interne della Campania e Lazio. Possibili nevicate attese tra Domenica e l’inizio della prossima settimana

Il colore viola indica le zone maggiormente a rischio, mentre le quote a cui potrebbero spingersi i fiocchi sono scritte in neretto: occhi puntati sulle province di Rieti, Viterbo e attenzione anche a Roma: non è da escludere a priorii la possibilità di fioccate anche sulla Capitale in avvio della prossima settimana.

Manca ancora un po’ di tempo e, come facciamo sempre in questi casi, invitiamo alla prudenza, in quanto la traiettoria del ciclone potrebbe subire delle variazioni innescando un’ondata di maltempo anche su altri settori del nostro Paese. ilmeteo.it