Monte Sant’Angelo. “Con Seasif una centrale elettrica e un deposito carburante”

Oggi la SEASIF intende usare quei serbatoi per stoccare carburante per autotrazione, non considerando che qualche giorno fa l’Unione Europea ha deciso che dal 2035 non potranno più circolare automezzi con motori a combustione. Anche queste due proposte progettuali, da realizzare a ridosso della Città di Manfredonia e con forte pregiudizio per il turismo della Piana di Macchia, prevedono poche decine di posti di lavoro e molti pericoli per la sicurezza delle popolazioni. SINDACO D’ARIENZO, NON TACERE, VIENI ALLO SCOPERTO! O c’è qualcuno che ti porta per mano?”. Lo scrive l’associazione politico-culturale Armonia.