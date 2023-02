“Palazzo Trifiletti di Foggia è vivo”, nella classifica dei Luoghi del Cuore

StatoQuotidiano, 22 febbraio 2023. Palazzo Trifiletti di Foggia ha ottenuto 1035 voti nella classifica del Luoghi del cuore e, in virtù di ciò, si è piazzato al 187° posto nell’XI censimento i cui risultati sono stati pubblicati il 16 febbraio .“Un risultato che allieta perché – scrive il comitato per la sua tutela– nonostante il ritardo con il quale è partita la raccolta, soprattutto quella cartacea, palazzo Trifiletti ha raggiunto questo traguardo, dimostrando di non essere caduto nell’oblio. Possiamo perciò dire che è “vivo” e lotta insieme a noi. Grazie a tutti coloro che lo hanno sostenuto votandolo”.

“Un ringraziamento speciale va fatto alle persone, oltremodo speciali, che si sono impegnate nella raccolta, online o cartacea, delle adesioni. Si tratta di voti procurati e dati veramente con il cuore (anche se a volte colmo di sdegno e di amarezza) nella speranza di porre fine allo scempio perpetrato da quanti, proprietari e istituzioni, avevano e hanno l’obbligo di conservare questo capolavoro architettonico presente da trecento anni nella città di Foggia”.

Nella descrizione del Fai leggiamo: “Palazzo Trifiletti si trova a cavallo degli antichi fossati che delimitavano il borgo medievale, riempiti dai detriti causati dal terremoto del 1731. Venne costruito dalla famiglia Giovene, casato di origine partenopea, forse nella seconda metà del XVIII secolo(la storia del palazzo deve ancora essere documentatamente ricostruita). fondoambiente.it/luoghi/palazzo-trifiletti

Il palazzo è considerato un gioiello architettonico della città, si presenta di forma rettangolare, con una corte interna sulla quale si affacciano i vari appartamenti (…)Lo scalone, inserito all’interno di tre archi a tutto sesto, ripresi nel piano nobile, si rifà alle soluzioni ideate a Napoli dall’architetto Ferdinando Sanfelice. “Benché sia uno degli edifici artisticamente più rilevanti della città, sottoposto a vincolo dal lontano 1984, situato a pochi passi dalle principali Istituzioni cittadine, non si pone fine al suo scempio. Con parti del tetto crollate, esposto alle intemperie e sepolto nell’immondizia, reso inavvicinabile da muri e recinzioni che impediscono di ammirare il suo scalone sanfeliciano e fanno invece da sfondo ai cassonetti del quartiere, riesce tuttavia esemplarmente ancora a resistere e a nobilitare con la sua presenza la città”.

Il comitato, nel comunicare il risultato e “in mancanza dialtre buone noallega foto del Giro d’Italia 2021. “Un giorno molto particolare per palazzo Trifiletti in quanto dalla sua recinzione vennero allontanati i cassonetti dell’immondizia affinché non si vedesse una parte della schifezza che in loco noi foggiani abbiamo tutti i giorni sotto gli occhi”.